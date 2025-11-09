Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para las prestaciones sociales en la semana del 10 al 14 de noviembre

Cabe recordar que este mes, las prestaciones sociales de ANSES poseen un aumento del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%.

ANSES. Foto: NA

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) lleva a cabo esta semana el pago de las prestaciones sociales correspondientes a noviembre 2025, según lo establecido en el calendario oficial.

Se trata de la segunda semana completa del mes donde se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Asignación por Prenatal y Maternidad, entre otras.

Calendario de pagos ANSES en la semana del 10 al 14 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre