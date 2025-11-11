Caputo dijo que Argentina “es un país sensible a cualquier shock” y afirmó: “El rumbo económico es indeclinable”

El ministro de Economía también profundizó en la implementación de la reforma tributaria.

Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

Luis Caputo afirmó que el Gobierno atraviesa “un momento de inflexión en nuestra historia” y aseguró que “el rumbo económico es indeclinable”. Durante un almuerzo organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES), el ministro de Economía dijo que “lo que está más firme que nunca es el compromiso de mantener estas políticas. El rumbo es indeclinable”.

El funcionario vinculó la estrategia económica con la figura del presidente Javier Milei: “Antes estaba relacionado con sus ideas y su personalidad. Hoy yo noto en el empresariado, inversores y político que hay admiración por Milei”.

En la charla, Caputo remarcó que las reformas tributaria y laboral “apuntan a formalizar más la economía y a generar mayor crecimiento”. Además, adelantó que se busca “bajar las cargas patronales para reemplazarlas por un fondo de cese y eliminar la litigiosidad que es tan costosa para la industria”.

Luis Caputo. Foto: NA

Subrayó también que Argentina “es un país sensible a cualquier shock”, por lo que el Gobierno tiene como prioridad mantener la estabilidad macroeconómica y generar confianza en los mercados en sintonía con la política económica que desea impulsar Milei.

Caputo agregó que el sector de seguros es especialmente relevante: “La industria del seguro es el motor del crecimiento. En Argentina no se les dio el lugar que se merece”. En ese sentido, señaló que uno de los caminos para el despegue económico es “desarrollar un Estado sin déficit para que el ahorro se canalice en el mercado de capitales”.

Para Jorge Macri, el encuentro con Luis Caputo fue “positivo”

Jorge Macri calificó como “positiva” la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde dialogaron sobre la coparticipación y un posible acuerdo por la deuda que aún tiene el Gobierno nacional con su distrito. “Seguirán trabajando para encontrar un acercamiento”, informaron fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño.

Macri solicitó al Ejecutivo que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026”. Esto se debió a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

Se reunieron para debatir sobre la coparticipación y la deuda que mantiene Nación con el gobierno porteño. Foto: Noticias Argentinas

En la misma línea, pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.