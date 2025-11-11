Para Jorge Macri, el encuentro con Luis Caputo fue “positivo”: la deuda millonaria que reclamó el jefe de Gobierno porteño

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reunió con el ministro de Economía de la Nación sobre la coparticipación y un posible acuerdo por la deuda que aún tiene el Gobierno nacional con el distrito porteño.

Se reunieron para debatir sobre la coparticipación y la deuda que mantiene Nación con el gobierno porteño. Foto: Noticias Argentinas

Jorge Macri calificó como “positiva” la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde dialogaron sobre la coparticipación y un posible acuerdo por la deuda que aún tiene el Gobierno nacional con su distrito. “Seguirán trabajando para encontrar un acercamiento”, informaron fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño.

Macri solicitó al Ejecutivo que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026”. Esto se debió a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En la misma línea, pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto 2026 para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

Sostuvieron que “fue positiva” y que los equipos técnicos seguirán trabajando para encontrar un acercamiento con respecto a la coparticipación y financiamiento. Foto: Noticias Argentinas

El encuentro fue llevado a cabo en el Palacio de Hacienda y también estuvieron presentes el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el ministro de Economía porteño, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman; y la subsecretaria de Coordinación Fiscal, Valeria Sánchez.

El Gobierno de la Ciudad mantiene el reclamo judicial de fondo por el reintegro de 6.000 millones de dólares, en concepto de la deuda originada “por la quita inconstitucional”, que redujo “arbitrariamente” la coparticipación del 3,5% al 1,4% en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Paralelamente, reivindica “la restitución del 3,5%” mediante transferencia diaria del Banco Nación.