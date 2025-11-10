Jorge Macri reclamó que la deuda del Gobierno con CABA se incluya en el Presupuesto 2026 y se reunirá con Luis Caputo

El intercambio tendrá lugar este martes a las 10 horas en el Palacio de Hacienda e incluirá la asistencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Jorge Macri y Luis Caputo. Foto: NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá este martes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de los reclamos del segundo por los fondos que le adeuda la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.

El temario está compuesto por el pedido del referente del PRO de incluir la deuda en el Presupuesto 2026. “Como toda obligación de pagar, el acuerdo tiene que estar en el Presupuesto”, anticipó el alcalde porteño anoche en declaraciones en La Nación +.

Jorge Macri. Foto: NA

Lo cierto es que el entendimiento implica un goteo automático del 1,40% de los fondos, que se realiza a diario, y un 1,55% que se efectúa vía transferencias semanales. Este último punto es lo que la Ciudad detecta como incumplimiento y propone que los incorporen en la previsión de ingresos y gastos del 2026.

Si bien los diputados del PRO firmaron el dictamen del oficialismo respecto del Presupuesto, marcaron sus diferencias al respecto. En la sede ubicada en Uspallata esperan el desembarco de Diego Santilli en el Ministerio del Interior, al que consideran uno de los propios.

“El Colo”, que por estas horas no está previsto que participe del intercambio en el Ministerio de Economía, deberá enfrentar su primera gran desafío y atender el pedido de quienes fueron sus compañeros de banca hasta el viernes pasado.

Según trascendió, el funcionario no tenía en agenda el encuentro que aspira a destrabar los primeros enredos de la puja entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: Captura de pantalla

Al respecto, Jorge Macri detectó demoras en los pagos semanales, aunque evitó una confrontación directa luego de haber recuperado el vínculo con el presidente Javier Milei, quien en ocasión del Te Deum del 25 de mayo le negó el saludo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.