La canasta básica aumentó 3,1% y una familia necesitó más de $1.200.000 para no ser pobre en octubre
La Canasta Básica Total (CBT), indicador que determina el umbral de la pobreza, aumentó 3,1% en octubre de 2025. De esta manera, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.213.799 para no ser pobre, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
La CBT acumuló un alza del 23% en los últimos 12 meses y de 18,5% en lo que va del año. En tanto, la suba mensual estuvo por encima de la inflación, que fue del 2,3%.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina los ingresos que se deben superar para no ser indigente, también subió un 3,1% en octubre.
En ese marco, una familia de cuatro integrantes necesitó $544.304 en octubre para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, este indicador mostró un alza del 25,2% y en lo que va de este año acumuló una suba del 21,1%.
Cuánto se necesitó para no ser pobre en octubre de 2025
Con respecto a los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza en octubre, el INDEC indicó las siguientes cifras:
- Una persona necesitó de $392.815 para no ser pobre.
- Un hogar de tres personas, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, requirió de $966.325.
- Una familia de cuatro integrantes, conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho, necesitó $1.213.799.
- Un hogar compuesto por cinco personas, siendo estas una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, requirió $1.276.649.