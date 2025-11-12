La canasta básica aumentó 3,1% y una familia necesitó más de $1.200.000 para no ser pobre en octubre

Junto con la inflación, el INDEC difundió los montos que se necesitaron para cruzar el umbral de la pobreza en el décimo mes del 2025.

Familia. Foto: Freepik

La Canasta Básica Total (CBT), indicador que determina el umbral de la pobreza, aumentó 3,1% en octubre de 2025. De esta manera, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.213.799 para no ser pobre, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La CBT acumuló un alza del 23% en los últimos 12 meses y de 18,5% en lo que va del año. En tanto, la suba mensual estuvo por encima de la inflación, que fue del 2,3%.

Una familia necesitó más de $1.200.000 para no ser pobre. Foto: Freepik

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina los ingresos que se deben superar para no ser indigente, también subió un 3,1% en octubre.

En ese marco, una familia de cuatro integrantes necesitó $544.304 en octubre para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, este indicador mostró un alza del 25,2% y en lo que va de este año acumuló una suba del 21,1%.

Canasta básica octubre 2025. Foto: INDEC

Cuánto se necesitó para no ser pobre en octubre de 2025

Con respecto a los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza en octubre, el INDEC indicó las siguientes cifras: