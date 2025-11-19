Alerta ARCA: cómo funciona la opción de pagar o compensar deudas en dólares
Luis Caputo dispuso que los saldos adeudados por ARCA a agentes de comercio exterior puedan ser nominados en dólares. Cómo funcionará esta normativa.
El Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo anunció una modificación en ARCA -ex AFIP-. Los saldos adeudados de agentes de comercio exterior pueden ser nominados en dólares y la medida es optativa.
Según se supo, los beneficiarios deberán expresar su voluntad hasta el 1º de marzo de 2026. Las deudas a incluir alcanzan las acumuladas al 31 de octubre de 2025 y se incluyen deudas de ARCA de obligaciones tributarias nacionales como por devolución de retenciones, IVA o reintegros.
La decisión se adoptó mediante la resolución 1834/2025 del Ministerio de Economía y permite que desde el 1° de enero de 2027, empresas que tengan deudas con ARCA puedan optar por dolarizar esos montos.
Dolarización de deudas de ARCA: qué implica la habilitación de Caputo
- Usarlos para compensar impuestos
Es decir: si la empresa le debe dólares a ARCA pero también tiene que pagar otros impuestos vinculados al comercio exterior o impuestos internos que cobra la Aduana, podrá restarlos entre sí. En vez de pagar por un lado y cobrar por otro, “cruza” saldos.
También podría interesarte
- Pedir la devolución del dinero
Si después de hacer esos cruces la empresa todavía tiene un saldo a favor, puede pedir que le devuelvan ese monto en dólares
- El tipo de cambio que se usa
Para calcular cuánto valen esos dólares en pesos, se toma la cotización del dólar comprador del Banco Nación del día anterior a la fecha en la que se hace la compensación o la devolución.
De esta manera, el Gobierno despeja obligaciones de 2025 y las traslada a más de un año, lo que le permite limpiar parte de la deuda de 2026 mejorando su resultado fiscal.
“Considerando proyecciones, la deuda a hoy de Impuesto PAIS, con exportadores por reintegros y saldos de libre disponibilidad, es de 1.500 millones de dólares. En total, el déficit de caja que se patea a 2027 es de 0,2 puntos del PBI aproximadamente”, precisó el exdirector de la AFIP, Guillermo Michel.