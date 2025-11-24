Cuándo cobro ANSES: cómo quedó el calendario de pagos de noviembre tras el fin de semana largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social retoma el depósito de haberes y asignaciones con seis grupos de beneficiarios aún pendientes de cobro. Quiénes cobran desde este martes 25.

Calendario de pagos de los haberes que restan abonar en noviembre de ANSES. Foto: NA.

Tras este fin de semana XXL que abarcó desde el viernes 21 a este lunes 24 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanuda sus actividades y el pago de haberes para sus beneficiarios, correspondiente al onceavo mes del 2025.

Y tal como sucede todos los meses, ANSES organiza el calendario de pagos según las terminaciones de los DNI de sus beneficiarios, a fin de no aglutinar a todas las asignaciones y jubilaciones en la misma fecha de cobro.

Por ende, en este mes de noviembre restan seis grupos de beneficiarios aún cobrar sus haberes, los cuales estarán disponibles a partir de este martes 25.

Las prestaciones que aún restan pagarse por ANSES. Foto: ANSES

¿Quiénes cobran sus haberes de noviembre?

Entre los grupos que deben percibir sus haberes se encuentran los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo.

Por lo tanto, el calendario se distribuye de la siguiente manera:

Documentos terminados en 2 y 3 cobrarán el martes 25;

Documentos terminados en 4 y 5, el miércoles 26;

Documentos terminados en 6 y 7, el jueves 27;

Documentos terminados en 8 y 9, el viernes 28.

Respecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, solo falta el pago para los DNI terminados en 9, que se hará efectivo este martes 25 de noviembre. Lo mismo aplica para la Asignación por Embarazo para la misma terminación de documento.

Uno de los cobros pendientes es la Asignación por Embarazo de ANSES. Foto: Unsplash.

Entretanto, las Asignaciones por Maternidad mantienen su período de pago entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre, mientras que las Asignaciones de Pago Único -por Matrimonio, Nacimiento y Adopción- se abonan del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Finalmente, la Prestación por Desempleo se pagará de la siguiente manera: