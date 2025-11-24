ANSES depositará un bono de $300.000: quiénes podrán cobrarlo y qué requisitos hay que cumplir

El objetivo del programa es brindar un acompañamiento económico temporal que ayude a cubrir gastos básicos durante un período determinado.

ANSES depositará un bono de $300.000. Foto: NA.

En estos últimos días de noviembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de la Prestación por Desempleo. Este beneficio está dirigido a personas que fueron despedidas mientras trabajaban en relación de dependencia, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo N.º 24.013.

El objetivo del programa es brindar un acompañamiento económico temporal mientras la persona busca un nuevo empleo, ayudando a cubrir gastos básicos durante ese período. El valor de la prestación se calcula según los ingresos que tenía el trabajador antes del despido y la cantidad de meses aportados. A continuación, los puntos más importantes.

Prestación por Desempleo. Foto: ANSES.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La prestación está destinada a quienes quedaron desempleados sin responsabilidad propia. Esto incluye despidos sin causa, finalización de contrato, cierre de la empresa, falta de renovación del puesto o situaciones que les impidan seguir trabajando, como enfermedades o accidentes.

Para iniciar el trámite, es necesario hacerlo dentro de los 90 días posteriores al despido. Además, cada tipo de trabajador debe cumplir requisitos específicos:

Trabajadores permanentes : haber aportado al menos 6 meses dentro de los últimos 3 años previos al despido o fin de contrato.

Trabajadores eventuales o de temporada : haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y un mínimo de 90 días durante el año previo a la finalización de la actividad.

Trabajadores de la construcción: contar con al menos 8 meses de aportes en los dos años anteriores al despido o finalización de obra.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo. Foto: NA

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo

El monto se calcula según los ingresos anteriores del solicitante y su historial de aportes. ANSES determinó que la prestación no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), ni superar su totalidad.

Desde el 1 de agosto de 2025, los valores vigentes son:

Monto mínimo : $161.100 (50% del SMVM).

Monto máximo: $322.200 (100% del SMVM).

Fechas de pago de la Prestación por Desempleo

Los depósitos de noviembre se realizan según el último número del DNI: