El Gobierno destacó que el fin de semana largo fue “exitoso” y con alta ocupación en la Costa Atlántica

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, detalló que ciertos balnearios tuvieron una ocupación plena. Entre ellos, Pinamar con 94% y Cariló con 98%. El secretario de Comunicación y Medios, Martín Lanari, también resaltó dichos números.

Daniel Scioli junto a Juan Ibarguren. Foto: X @danielscioli

En octubre, Scioli fue parte de la organización de un encuentro “con más de 60 referentes del sector público, privado y académico” que tuvo como objetivo “coordinar acciones” para este fin de semana largo e incluso para la temporada de verano 2025/2026, y se abordaron temas claves como “financiación, promoción y conectividad”.

Pinamar, Costa Atlántica. Foto: X @danielscioli

“En Pinamar, junto al intendente Juan Ibarguren, acompañamos el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, indicó el secretario de Turismo, a través de sus redes sociales.

En sintonía, señaló que el “éxito” de estos días confirma que Pinamar se consolida como “uno de los destinos más elegidos” y que promete “una excelente temporada de verano”.

Las cifras del fin de semana largo en la Costa Atlántica. Foto: X @danielscioli

Por otra parte, remarcó que el camino que eligió gran parte de la ciudadanía, en las pasadas elecciones, fue clave para generar un clima de “previsibilidad” y que hoy se refleja en el ”crecimiento” del turismo y la actividad económica, con el “liderazgo” del presidente Javier Milei.

También, el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, se sumó a esta noticia y subrayó que todos principales destinos turísticos lograron niveles de ocupación de entre el 80% y 100%.

Las cifras del fin de semana largo en la Costa Atlántica. Foto: X @danielscioli

“Hace mucho no se veía un finde XXL tan exitoso. Está todo repleto de gente: restaurantes, bares, teatros, etc. Si vieras que linda que está la Argentina...”, concluyó.

Daniel Scioli destacó la gestión de Javier Milei y Manuel Adorni

“La estabilidad económica que vive la Argentina bajo el liderazgo del Presidente, Javier Milei, está dando previsibilidad a las familias que hoy eligen recorrer nuestro maravilloso país”, expresó Scioli, en X.

La estabilidad económica que vive la Argentina bajo el liderazgo del Presidente @JMilei está dando previsibilidad a las familias que hoy eligen recorrer nuestro maravilloso país.



La decisión del pueblo argentino de acompañar este rumbo trajo tranquilidad, renovó el ánimo y ese… pic.twitter.com/3XjTzq0mvP — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) November 24, 2025

Y agregó: “La decisión del pueblo argentino de acompañar este rumbo trajo tranquilidad, renovó el ánimo y ese impulso ya se refleja en el turismo y en muchos otros sectores. Además, el trabajo articulado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con todas las áreas de Gobierno potencia este boom turístico”.