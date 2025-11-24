El Gobierno destacó que el fin de semana largo fue “exitoso” y con alta ocupación en la Costa Atlántica
El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, detalló que ciertos balnearios tuvieron una ocupación plena. Entre ellos, Pinamar con 94% y Cariló con 98%. El secretario de Comunicación y Medios, Martín Lanari, también resaltó dichos números.
El Gobierno de la Nación aseguró que este fin de semana largo, que para muchos duró cuatro días, fue “exitoso” y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, arrojó cifras donde ciertos balnearios tuvieron una ocupación plena: Pinamar 94% y Pinamar 98%.
En octubre, Scioli fue parte de la organización de un encuentro “con más de 60 referentes del sector público, privado y académico” que tuvo como objetivo “coordinar acciones” para este fin de semana largo e incluso para la temporada de verano 2025/2026, y se abordaron temas claves como “financiación, promoción y conectividad”.
“En Pinamar, junto al intendente Juan Ibarguren, acompañamos el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, indicó el secretario de Turismo, a través de sus redes sociales.
En sintonía, señaló que el “éxito” de estos días confirma que Pinamar se consolida como “uno de los destinos más elegidos” y que promete “una excelente temporada de verano”.
Por otra parte, remarcó que el camino que eligió gran parte de la ciudadanía, en las pasadas elecciones, fue clave para generar un clima de “previsibilidad” y que hoy se refleja en el ”crecimiento” del turismo y la actividad económica, con el “liderazgo” del presidente Javier Milei.
También, el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, se sumó a esta noticia y subrayó que todos principales destinos turísticos lograron niveles de ocupación de entre el 80% y 100%.
“Hace mucho no se veía un finde XXL tan exitoso. Está todo repleto de gente: restaurantes, bares, teatros, etc. Si vieras que linda que está la Argentina...”, concluyó.
Daniel Scioli destacó la gestión de Javier Milei y Manuel Adorni
“La estabilidad económica que vive la Argentina bajo el liderazgo del Presidente, Javier Milei, está dando previsibilidad a las familias que hoy eligen recorrer nuestro maravilloso país”, expresó Scioli, en X.
La estabilidad económica que vive la Argentina bajo el liderazgo del Presidente @JMilei está dando previsibilidad a las familias que hoy eligen recorrer nuestro maravilloso país.— Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) November 24, 2025
La decisión del pueblo argentino de acompañar este rumbo trajo tranquilidad, renovó el ánimo y ese… pic.twitter.com/3XjTzq0mvP
Y agregó: “La decisión del pueblo argentino de acompañar este rumbo trajo tranquilidad, renovó el ánimo y ese impulso ya se refleja en el turismo y en muchos otros sectores. Además, el trabajo articulado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con todas las áreas de Gobierno potencia este boom turístico”.