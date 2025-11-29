ANSES: el selecto grupo que cobrará un pago de $500 mil en diciembre

En diciembre, al igual que a mitad de año, se paga aguinaldo, lo cual suma para redondear el monto que se completa con el bono mensual que otorga el Gobierno.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cuál es el calendario de pago para el mes de diciembre y, un grupo cobrará más de medio millón de pesos.

Se trata de uno de los grupos más vulnerables de la ANSES quienes en el último tramo del 2025 tendrán un fuerte incremento en sus ingresos. El monto total a cobrar supera ampliamente los $500 mil y, por poco, no alcanza el piso de los $600.000.

¿Qué grupo será el beneficiado por ANSES con el nuevo número?

Se trata de millones de argentinos que cobran la jubilación mínima. El monto total y real a cobrar por ellos asciende a los $581.319,38.

Jubilación mínima: $340.879,59

Bono mensual: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total: $581.319,38

Calendario ANSES para el mes de diciembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 09 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Cronograma de pagos ANSES para diciembre 2025

Los pagos se iniciarán a partir del 9 de diciembre, según cada grupo de beneficiarios:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: del 9 al 16 de diciembre, según terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes superiores: del 17 al 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 12 de diciembre.

AUH, AUE y Asignaciones Familiares: del 9 al 22 de diciembre, según terminación de DNI.

Confirmaron los grupos de ANSES que reciben el aguinaldo en diciembre 2025

La llegada de diciembre 2025 representa el pago de la segunda cuota del aguinaldo del año. Si bien muchos trabajadores reciben este pago extra, hay una duda alrededor delos beneficiarios de ANSES que deben recibir o no este dinero.

Para los titulares de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el aguinaldo corresponde solo dentro de algunos grupos.

Los únicos beneficiados que recibirán un monto extra junto a los haberes de diciembre 2025 son:

Jubilados y pensionados .

Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) .

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El calendario de pagos de ANSES para estos grupos comienza el próximo miércoles 10 de diciembre. Allí, estas personas recibirán el haber mensual, el bono de $70.000 en caso de que corresponda y el aguinaldo.