El peso argentino se derrumbó en 2025: por qué está entre las monedas que más se devaluaron frente al dólar

Según un ranking global de monedas emergentes divulgado recientemente, el peso argentino figura entre las divisas que más perdieron valor frente al dólar estadounidense en 2025. Los motivos.

Resumen económico en Argentina. Foto: Reuters

El peso argentino perdió valor frente al dólar durante 2025 según un ránking global de monedas emergentes divulgado recientemente. De acuerdo con este relevamiento, acumuló una caída cercana al 28% ubicándose por encima de otras monedas de países que atraviesan fuertes tensiones económicas, como por ejemplo, la lira turca, con una devaluación del 16,67%.

El informe indicó que el derrumbe del peso responde a una combinación de factores internos y externos. Tras la apreciación que vivió en 2024, el país cambió su esquema cambiario: abandonó el tipo de cambio fijo con micro-devaluaciones periódicas y adoptó un régimen de bandas cambiarias más amplias.

Pesos argentinos. Foto: REUTERS

Ese cambio, sumado a la incertidumbre macroeconómica y a la volatilidad global, impulsó una degradación rápida del valor de la moneda local. Las inversiones se retraen, la demanda de dólares se dispara y el peso pierde terreno a velocidad.

Esto impacta de manera tácita en hogares, empresas y contratistas: precios importados, insumos, servicios y bienes transables pasan a costar significativamente más de lo que costaban hace apenas meses.

Cambian los cajeros automáticos en julio Foto: iProfesional

Qué significa para los argentinos la devaluación del peso frente al dólar