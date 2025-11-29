Seis meses sin cepo: los argentinos ya compraron más de 20 millones de dólares

Según reportes del Banco Central, 1,6 millones de personas compraron dólares solo en octubre. Qué significa este dato para la economía argentina.

Banco Central - Dólares

Desde que el Gobierno eliminó las restricciones cambiarias para personas físicas a principios de 2025, los argentinos demandaron dólares con voracidad. Según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en los últimos seis meses la compra acumulada supera los 20.000 millones de dólares.

Solo en octubre se registraron compras por 4.669 millones de dólares realizadas por unas 1,6 millones de personas, en un contexto atravesado por las elecciones legislativas que se realizaron el domingo 26. Este monto aporta una parte significativa al total dolarizado desde la apertura del mercado cambiario. Si se tienen en cuenta ligeramente las ventas —unos US$ 473 millones ese mismo mes—, la demanda neta sigue siendo muy alta.

Desde abril de 2025 -cuando se levantaron las restricciones al ahorro en dólar- la tendencia fue ascendente: los primeros meses sumaron cifras de entre US$ 2.000 y 3.400 millones y se aceleraron hacia septiembre, un mes de récord en ese período. Si se suman las compras realizadas también por empresas privadas, la cifra total que el país ha recibido en dólares —directa o indirectamente— superaría ampliamente los US$ 29.000 millones en 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili Foto: NA

Por qué se compran tanto dólares

La salida del cepo cambió el escenario: se eliminó el límite mensual, ya no existe un tope de US$ 200 y se permite operar libremente en bancos. Esto generó una reacción masiva: muchos recurren al dólar como resguardo ante la inflación y la inestabilidad económica, una práctica recurrente en Argentina.

Para algunos ciudadanos, atesorar billetes verdes representa una forma de proteger sus ahorros o su patrimonio frente a un peso volátil. Otros buscan defender su poder de compra, ya que siguen desconfiando de la moneda local como reserva de valor.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Impacto en la economía: reservas, tipo de cambio y riesgo cambiario

El volumen de compra de dólares por parte de particulares representa un fuerte drenaje de pesos hacia divisas. Eso pone presión sobre las reservas del Banco Central, salvo que haya suficiente ingreso de dólares por exportaciones, inversiones o financiamiento externo.

El riesgo aparece si no suceden esos ingresos o no se reequilibra el mercado, dado que podrían reactivarse tensiones cambiarias, alzas en el dólar oficial o nueva devaluación. Muchos alertan sobre ese escenario de vulnerabilidad si la demanda de dólares se mantiene elevada.