Ya no habrá aguinaldo completo para pensionados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México confirmó un recorte histórico en el sistema de pensiones de Zacatecas al avalar una reforma que reduce de 60 a 30 días el pago de aguinaldo para jubilados del estado. La decisión, aprobada por siete votos, marca un precedente clave en materia de derechos previsionales y sostenibilidad financiera.

El fallo respalda la modificación al artículo 74 de la Ley del ISSSTEZAC, el instituto de seguridad social local. Con este cambio, el aguinaldo de los pensionados se reduce a la mitad. Sin embargo, la medida no será retroactiva: solo afectará a quienes son jubilados desde el 11 de agosto de 2024, fecha en que entró en vigor la reforma. Quienes ya estaban pensionados antes de ese día conservarán el derecho a recibir 60 días de aguinaldo.

Modificaciones del aguinaldo.

Recorte del aguinaldo: impacto directo en futuros jubilados

En su resolución, la Corte sostuvo que la reforma responde a criterios de viabilidad y sostenibilidad presupuestaria, con el objetivo de garantizar la suficiencia financiera del instituto. No obstante, el ajuste implica una disminución significativa en el ingreso anual de los futuros jubilados, especialmente en una época en la que el aguinaldo suele destinarse a cubrir gastos extraordinarios de fin de año.

El debate en el pleno dejó en evidencia posturas divididas. La ministra María Estela Ríos González rechazó el recorte y argumentó que los trabajadores no deben asumir las consecuencias de presuntos desfalcos o malas administraciones. En la misma línea, Lenia Batres Guadarrama expresó su preocupación por el impacto social de la medida.

Uno de los puntos más controvertidos fue el análisis de los artículos 128 y 128 Bis, que finalmente fueron invalidados. Estas disposiciones pretendían condicionar el pago de pensiones a la capacidad financiera del instituto, lo que fue considerado por la mayoría como un precedente riesgoso que podría abrir la puerta a incumplimientos futuros.

¿Cómo se modifica el aguinaldo para los pensionados?

Polémica por el aguinaldo en México

La ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf defendió el fallo al sostener que el aguinaldo no constituye un derecho adquirido en sentido estricto, sino un apoyo económico adicional. Según su interpretación, al no estar directamente vinculado a los años de cotización como la pensión principal, puede ser modificado sin vulnerar derechos fundamentales.

Esta postura generó polémica entre especialistas en derecho laboral, quienes consideran que el aguinaldo forma parte integral del esquema de prestaciones sociales. Aunque la resolución se aplica exclusivamente en Zacatecas, expertos advierten que otras entidades con dificultades presupuestarias podrían impulsar reformas similares, lo que convertiría este fallo en un precedente nacional en materia de pensiones.