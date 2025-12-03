Aumento del salario mínimo: qué pasará con la Prestación por Desempleo de ANSES tras la suba

Cuánto dinero percibirán los trabajadores ante el desempleo por parte de ANSES con el aumento que estableció el Boletín Oficial.

El Gobierno estableció en el Boletín Oficial una actualización en el mecanismo de prestación por desempleo y una suba en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVN) que regirá entre noviembre 2025 y agosto del 2026.

La Prestación por Desempleo será de un 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral. No podrá ser menor al 50% del SMVN ni superior al 100%.

Salario Mínimo, Vital y Móvil

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo de ANSES es un beneficio económico dirigido a trabajadores en relación de dependencia que han sido despedidos sin justa causa, o bien han finalizado su contrato de trabajo. Este programa está regulado por la Ley N° 24.013 y busca dar un sostén financiero para cubrir sus necesidades básicas mientras que el ciudadano busca un nuevo empleo.

El monto de la prestación varía según los ingresos y el tiempo trabajado, sumado a los cambios establecidos en el Boletín Oficial. Además, los trabajadores mayores de 45 años tienen derecho a recibir el beneficio durante seis meses adicionales.

Prestación por Desempleo de ANSES

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en diciembre 2025

ANSES permite gestionar este subsidio por dos vías: virtual o presencial.

Opción 1: trámite online

Digitalizar la documentación : escanear o fotografiar los comprobantes.

Ingresar a Mi ANSES: con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web o la app.

Iniciar la Atención Virtual : seleccionar “Prestación por Desempleo”.

Completar la solicitud: el sistema pedirá que se suban los archivos y se complete una declaración jurada.

Opción 2: trámite presencial

Solicitar un turno desde la web de ANSES.

Reunir la documentación en formato físico (original y copia).

Acudir a la oficina asignada con todo lo necesario para realizar el trámite en persona.

Requisitos para acceder al Subsidio por Desempleo

Para iniciar el trámite es fundamental cumplir con ciertos requisitos vinculados a los aportes realizados y al tipo de desvinculación laboral:

Aportes mínimos según tipo de trabajador:

Trabajadores Permanentes (Ley 24.013): haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores de la Construcción (Ley 22.250): mínimo 8 meses con aportes en los últimos 2 años.

Trabajadores Eventuales o de Temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Condiciones adicionales:

El desempleo debe ser involuntario : despido sin causa, quiebra de la empresa, cierre o fin de contrato.

Debe solicitarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización del empleo. Si se hace más tarde, se descuentan días del beneficio.

Es necesario tener actualizados los datos personales y familiares en ANSES (CUIL, domicilio, vínculos).

Documentación: depende del motivo del cese laboral. En todos los casos, es obligatorio presentar el DNI (original y copia) y algún comprobante que justifique el desempleo.

Condiciones del subsidio por desempleo

Qué beneficios incluye la Prestación por Desempleo

Además de un monto mensual cuyo valor y duración dependen del salario anterior y de los aportes, la Prestación por Desempleo incluye:

Asignaciones Familiares , si corresponde.

Cobertura médica a través de una obra social.

El tiempo que se cobra el subsidio cuenta para la jubilación.

De cuánto es el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil

El esquema marca aumentos mensuales del SMVM durante los próximos diez meses. Los montos iniciales, correspondientes a noviembre 2025, marca al salario mínimo en $328.400 para aquellos que cumplen la jornada legal completa, además de $1.642 por hora para aquellos jornalizados. Las cifras impactarán para los que se encuentran en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, en el régimen agrario, en la administración pública nacional y en entidades del Estado.

Mes a mes: a cuánto sube el salario mínimo hasta agosto 2026

Noviembre: $328.400.

Diciembre: $334.800.

Enero: $341.000.

Febrero: $346.800.

Marzo: $352.400.

Abril: $357.800.

Mayo: $363.000.

Junio: $367.800.

Julio: $372.400.

Agosto: $376.600.

Mes a mes: a cuánto sube la hora de trabajo hasta agosto 2026