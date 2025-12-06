Luego del feriado: el calendario completo de pagos de ANSES para el martes 9 de diciembre

Todas las prestaciones incluirán el aumento por movilidad del 2,34 por ciento correspondiente a este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que el martes 9 de diciembre inician los pagos correspondientes a Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, junto con los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.

Jubilaciones y pensiones mínimas con medio aguinaldo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo y cuyos documentos finalicen en 0 cobrarán ese día su haber mensual más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Esta fecha marca el inicio del calendario de pagos para los haberes previsionales más bajos del sistema.

Pensiones No Contributivas: documentos terminados en 0 y 1

En el caso de las Pensiones No Contributivas, los titulares con documentos terminados en 0 y 1 percibirán su haber correspondiente junto con el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Este beneficio alcanza a quienes perciben pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Asignaciones familiares: cronograma de diciembre

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo comenzarán a abonarse a los titulares con documentos concluidos en 0.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán a todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero.

Cómo consultar la fecha y el medio de cobro en ANSES

ANSES puso a disposición múltiples canales para que los beneficiarios puedan verificar su fecha y lugar de cobro:

Desde el sitio web de ANSES, los usuarios pueden acceder a la opción Calendario de pagos sin necesidad de identificarse.

A través de mi ANSES web, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se debe ir a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro.

Desde la app mi ANSES, con las mismas credenciales, hay que dirigirse a Mis datos y elegir Mis fechas de cobro.

El trámite de ANSES que tenés que hacer antes del 31 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó como límite el 31 de diciembre de 2025 para la realización de un trámite importante: quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán presentar la Libreta AUH correspondiente a este año.

El trámite es fundamental porque permite certificar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores y con él se puede cobrar el 20% retenido durante el 2025.

La entrega de la Libreta puede realizarse de manera digital, a través de la web o la app oficial “Mi ANSES”, o de forma presencial en cualquiera de sus oficinas, sin necesidad de turno. Si no se completa el trámite antes de esa fecha, se pierde el derecho al pago acumulado, aunque el 80% restante de la asignación se mantendrá vigente.

Cómo presentar la Libreta AUH: el paso a paso