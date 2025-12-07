La agenda económica del Gobierno para la segunda semana de diciembre: inflación, licitación y evolución del dólar

La mirada del mercado proyecta un índice inflacionario del 2,3% para el penúltimo mes de 2025. El REM espera que la inflación interanual cierre en 30,4%. Por otro lado, Luis Caputo anunció la vuelta al mercado de capitales para “pagar deuda vieja”.

La segunda semana de diciembre de 2025 comienza con la mira puesta en el nuevo dato de inflación, la licitación anunciada para el próximo miércoles 10 y la evolución del dólar.

Tal como se viene registrando desde hace dos meses, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) que difundirá el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) habría quedado nuevamente por encima de los dos puntos.

El índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados relevados por la ‘Agencia Noticas Argentinas’.

La mirada del mercado proyecta un índice del 2,3% para el penúltimo mes del año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

Las principales consultoras prevén un IPC de entre 2,3% y 2,5%, quedando por encima de los últimos datos difundidos por el INDEC. El dato oficial se conocerá el próximo jueves 11 de diciembre a las 16:00 horas.

Licitación: el Gobierno anunció la vuelta al mercado de capitales

Con un bono emitido para pagar deuda, se confirmó la vuelta a los mercados internacionales, en donde el Ejecutivo emitirá bonos a 4 años y un cupón de 6,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la operación se realizará para “pagar deuda vieja”.

“Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, detalló Caputo.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda”, después de una serie de negociaciones con agente de mercado.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del Banco Central”, precisó el parte oficial del Ministerio de Economía.

¿Cómo será la operación?

Bono denominado en dólares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).

Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales. Repago de capital 100% al vencimiento.

La operación se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre de 2025.

Moneda de suscripción y pago en dólares.

¿A cuánto abrirá el dólar este lunes 8 de diciembre de 2025?

Luego de haber finalizado la semana en $1.460, el dólar registró su tercera caída consecutiva gracias a la expectativa de un sostenido ingreso de divisas en el corto plazo, reforzada por el anuncio de colocación de nueva deuda en moneda estadounidense por parte del Gobierno.

