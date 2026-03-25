Marcha, reclamo contra ajuste en discapacidad

Manuel Adorni profundizó en torno a la Ley de Discapacidad y Ley de Financiamiento Universitario, dos proyectos que fueron aprobados en el Congreso, pero que el Gobierno todavía no promulgó. El jefe de Gabinete brindó una conferencia de prensa durante la mañana de este miércoles 25 de marzo donde también se defendió tras la investigación en curso sobre el uso de fondos públicos para sus viajes al exterior y anunció un paquete de leyes que serán parte de la agenda legislativa del 2026.

Luego de haber detallado sobre la reestructuración de las Fuerzas Armadas, cambios en la propiedad privada y tierras, reformas en el Código Penal y el Acuerdo Mercosur - Unión Europea, Adorni se refirió al cumplimiento de la Ley de Discapacidad y Financiamiento Universitario en medio de la crisis de ambos sectores. “No vamos a repartir plata que no hay y conducen a fundirnos como país y asumirnos a todos en la pobreza”, introdujo.

“Vamos a dar aumentos solo a los que tengan incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado solo para hacer clientelismo”, lanzó de manera contundente. Cabe recordar que familias, personas con discapacidad, profesionales de la salud y gente que apoya la causa se vienen manifestando desde hace meses en reclamo a que se cumpla la ley ajeno al color político que quiere instalar el Gobierno.

“Nos enfrentamos a la demagogia con responsabilidad. Por eso, estas nuevas leyes van a dar aumentos necesarios, pero haciendo el sistema sustentable”, cerró Adorni sobre este tema. Más allá de los anuncios, la conferencia de prensa tuvo un carácter tenso con foco en los viajes suyos al exterior. “Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto yo mi dinero”, le dijo a un comunicador presente en la ronda de preguntas.

Adorni habló sobre sus viajes al exterior y dijo que construyó su patrimonio previo a su llegada al Gobierno: “No tengo nada que esconder”

Manuel Adorni brindó una conferencia durante la mañana de este miércoles 25 de marzo luego de la polémica generada por la inclusión de su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos y el presunto uso de fondos públicos para un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, motivo por el cual se abrió una investigación. El jefe de Gabinete dijo que no tiene “nada que esconder”, expuso que está a disposición de la Justicia y procedió a enumerar una serie de anuncios del Gobierno.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, mi patrimonio lo construí antes de entrar. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control toda la información que necesiten”, sostuvo Adorni apenas comenzó la conferencia de prensa. El jefe de Gabinete cuestionó las acusaciones en su contra a pesar de las pruebas presentadas y le bajó el tono a lo ocurrido durante las últimas semanas.

El jefe de Gabinete habló sobre la investigación en curso sobre sus viajes al exterior. Foto: Captura de pantalla Jefatura de Gabinete

“Quiero dejar algo en claro: ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o piso el salario de funcionarios”, indicó. Y agregó: “Cada ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández. No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”.