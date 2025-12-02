Inflación de noviembre: cuándo difunden el dato oficial del INDEC y qué estiman las consultoras

El Índice de Precios al Consumidor del penúltimo mes del año estará marcado por distintas variables. Qué dicen los expertos.

Inflación, economía argentina. Foto: NA

El INDEC hizo público su calendario para diciembre y, entre otros datos, dio a conocer cuándo se revelará el número de inflación de de noviembre.

Según lo compartido por el organismo oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se dará a conocer saldrá el 11 de diciembre a las 16, en conjunto con el dato sobre las Canastas Básicas.

Supermercados, lácteos, inflación. Foto: NA

Las proyecciones de las consultoras

Distintas consultoras pronostican un número de inflación para el anteúltimo mes del año por encima de los 2 puntos.

La firma EcoGo prevé una inflación del 2,5%, aunque advierte que “todavía es preliminar y está sujeto a modificaciones”. Analytica estima una suba del 2,3% en las últimas 4 semanas.

La primera advierte que el aumento del transporte público y la suba de los combustibles tuvieron un impacto “limitado” sobre el nivel general, en parte por “tratarse de la tercera semana del mes y compensando también los aumentos menores a los esperados en otros rubros”.

La entidad a cargo de Sebastián Menescaldi proyectó un índice general del 3,1% en alimentos consumidos dentro del hogar, con una suba del 0,4% y marcando una desaceleración del 0,5% respecto a lo registrado en la semana previa.

Inflación en supermercados. Foto: NA

C&T Asesores Económicos proyecta una inflación del 2,4% para noviembre en la zona del Gran Buenos Aires. En esa línea destaca que la variación anual se redujo levemente y pasó a estar 29,1%.

Según la consultora, la dinámica de los precios durante el mes de noviembre estuvo afectada por tres factores.

Carne vacuna: octubre y noviembre fueron meses de aumento para el rubro carnívoro. Esta suba impulsó el crecimiento de los precios en el sector de alimentos consumidos dentro del hogar, que aumentó 2,6%, por encima del promedio. Las verduras incidieron en el indicador con una baja del 12%.

Cyber Monday : el evento condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo un particular impacto en el equipamiento del hogar, donde se incluye el rubro “electrodomésticos”.

Servicios regulados: este área incluye transporte público, electricidad y gas. Los sectores mostraron alzas superiores a las de meses previos. Se destaca el ajuste en las líneas de colectivo nacionales que circulan por la región. Electricidad y gas subieron en torno al 4%.

Otros de los rubros que más aumentos habría sufrido sería Indumentaria, según la misma firma.

Inflación, compras, supermercado. Foto: Reuters.

Educación mantuvo el ritmo de inflación de los meses previos y Salud aceleró levemente. Este aumento se explica tanto por la suba de las prepagas como por los medicamentos.

Econviews fue la consultora que pronosticó la inflación más alta, con una estimación del 3,2% para el mes de noviembre. El porcentaje es similar al que estimó la consultora LCG.

Inflación 2025 en Argentina: la evolución mes a mes