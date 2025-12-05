Cayó el riesgo país tras el anuncio de emisión de deuda: cómo reaccionaron los mercados
Luis Caputo comunicó que Argentina vuelve a emitir deuda en dólares después de 7 años.
El Gobierno volverá a emitir deuda en dólares mediante la licitación de un bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses con un cupón de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Frente al anuncio, cayó el riesgo país y hubo reacción en los mercados.
El riesgo país cayó a 613 puntos básicos luego del anuncio del Gobierno de una colocación de deuda para pagar los vencimientos de enero. El indicador cede a partir de una nueva suba de hasta 1,2% de los títulos públicos con legislación extranjera.
Además, se supo que las primeras operaciones financieras mostraron resultados positivos: los títulos soberanos con legislación extranjera muestran alzas de hasta 0,8% y las acciones del índice MERVAL suben 0,6%, mientras que los ADRs en Nueva York también operan con mayoría de subas.
Cómo funcionará el bono
El bono anunciado por Caputo se emitirá en dólares estadounidenses, tendrá un interés anual de 6,5% y amortizará el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Argentina tendrá legislación total sobre el mismo.
La recepción de ofertas se realizará el 10 de diciembre de 2025, entre las 10 y las 15 horas, y el Gobierno prevé liquidar las adjudicaciones el 12 de diciembre. El mecanismo se dividirá en dos tramos:
- Uno no competitivo, pensado para ahorristas sin trayectoria financiera, que podrán presentar órdenes de hasta USD 50.000;
- Uno competitivo, destinado a montos superiores, sin tope y con la obligación de fijar un precio por cada USD 1.000 de valor nominal