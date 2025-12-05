Cayó el riesgo país tras el anuncio de emisión de deuda: cómo reaccionaron los mercados

Luis Caputo comunicó que Argentina vuelve a emitir deuda en dólares después de 7 años.

Dólares. Foto: NA (Martín Zabala)

El Gobierno volverá a emitir deuda en dólares mediante la licitación de un bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses con un cupón de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Frente al anuncio, cayó el riesgo país y hubo reacción en los mercados.

El riesgo país cayó a 613 puntos básicos luego del anuncio del Gobierno de una colocación de deuda para pagar los vencimientos de enero. El indicador cede a partir de una nueva suba de hasta 1,2% de los títulos públicos con legislación extranjera.

Además, se supo que las primeras operaciones financieras mostraron resultados positivos: los títulos soberanos con legislación extranjera muestran alzas de hasta 0,8% y las acciones del índice MERVAL suben 0,6%, mientras que los ADRs en Nueva York también operan con mayoría de subas.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

Cómo funcionará el bono

El bono anunciado por Caputo se emitirá en dólares estadounidenses, tendrá un interés anual de 6,5% y amortizará el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Argentina tendrá legislación total sobre el mismo.

La recepción de ofertas se realizará el 10 de diciembre de 2025, entre las 10 y las 15 horas, y el Gobierno prevé liquidar las adjudicaciones el 12 de diciembre. El mecanismo se dividirá en dos tramos: