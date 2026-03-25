Adorni habló sobre sus viajes al exterior y dijo que construyó su patrimonio previo a su llegada al Gobierno:

El jefe de Gabinete habló sobre la investigación en curso sobre sus viajes al exterior. Foto: Captura de pantalla Jefatura de Gabinete

Manuel Adorni brindó una conferencia durante la mañana de este miércoles 25 de marzo luego de la polémica generada por la inclusión de su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos y el presunto uso de fondos públicos para un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, motivo por el cual se abrió una investigación. El jefe de Gabinete dijo que no tiene “nada que esconder”, expuso que está a disposición de la Justicia y procedió a enumerar una serie de anuncios del Gobierno.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, mi patrimonio lo construí antes de entrar. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control toda la información que necesiten”, sostuvo Adorni apenas comenzó la conferencia de prensa. El jefe de Gabinete cuestionó las acusaciones en su contra a pesar de las pruebas presentadas y le bajó el tono a lo ocurrido durante las últimas semanas.

“Quiero dejar algo en claro: ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o piso el salario de funcionarios”, indicó. Y agregó: “Cada ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández. No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”.

Antes de proceder a detallar los anuncios ligados a las reformas que planteará ejecutar el Gobierno durante 2026, Adorni dijo que no se va a sentar a “que nos den clase de ética los que se robaron un PBI, los empresarios y los periodistas que los ayudaron”. “Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso. Como hay una investigación judicial no puedo responder sobre aspectos porque puedo entorpecer la causa”, cerró sobre su causa.

Investigación a Manuel Adorni: el juez federal Ariel Lijo ordenó abrir las cuentas de la empresa que pagó su viaje

En un avance clave de la investigación judicial, el juez federal Ariel Lijo ordenó liberar el acceso a la información fiscal y bancaria de las compañías apuntadas de haber costeado el traslado del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este durante el pasado mes de febrero. La medida apunta principalmente a la firma IMHOUSE S.A., propiedad de Marcelo Grandío, y el magistrado busca determinar si existe un vínculo económico directo entre la productora y el funcionario, además de verificar si la empresa contaba con la solvencia necesaria para afrontar los elevados gastos del viaje.

La Justicia puso bajo la lupa una serie de movimientos que involucran montos en moneda extranjera y posibles incompatibilidades. Según el expediente, el vuelo de ida habría tenido un valor de US$ 4.830, mientras que un paquete posterior, que incluía el retorno desde Uruguay, ascendería a más de US$ 42.000.

Se investiga si existe un conflicto de intereses, dado que la productora involucrada mantiene vínculos comerciales con la TV Pública, área que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Además de las empresas, Lijo levantó el secreto fiscal de un piloto corporativo que figura como el comprador del paquete de vuelos privados.