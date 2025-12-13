Aumento confirmado para bancarios: de cuánto es el sueldo mínimo y cuándo se retomarán las paritarias

El salario inicial del los empleados bancarios acumula un incremento del 27,9% en lo que va del año.

La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento salarial para los trabajadores del sector en el marco de la paritaria

La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento salarial para los trabajadores del sector en el marco de la paritaria. El ajuste está atado a la evolución de la inflación y se aplicará con los haberes correspondientes al periodo trabajo en noviembre 2025 acreditados en diciembre, en línea con el esquema de actualización mensual que el gremio viene sosteniendo durante el año.

Según se informó, el acuerdo contempla una actualización automática por inflación, lo que permite que los salarios bancarios mantengan su poder adquisitivo frente a la suba de precios. Con este nuevo tramo, el salario inicial del sector vuelve a actualizarse y se ubica en $2.008.641,97 brutos, incluyendo el sueldo básico y los adicionales habituales.

Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo explicaron que el mecanismo de ajuste busca evitar retrasos salariales y reducir la necesidad de negociaciones extraordinarias. El esquema se basa en la incorporación al salario de la inflación registrada, tomando como referencia los índices oficiales, y se replica mes a mes.

El gremio acordó un nuevo aumento para empleados bancarios. Foto: Prensa La Bancaria

El incremento alcanza a todos los trabajadores bancarios, tanto del sector público como del privado, e impacta también en adicionales como antigüedad, presentismo y otros ítems que forman parte de la estructura salarial del convenio colectivo. Además, el acuerdo incluye la actualización del bono por participación en las ganancias que se paga junto con el salario.

Con este nuevo ajuste, la paritaria bancaria se mantiene como una de las más dinámicas del mercado laboral argentino, al sostener una actualización frecuente en un contexto de desaceleración inflacionaria pero todavía con variaciones mensuales relevantes. Desde el gremio remarcaron que seguirán monitoreando la evolución de los precios para garantizar que los salarios no pierdan frente a la inflación.

Por último, las partes acordaron continuar con el esquema de revisión permanente en diciembre, enero y febrero y retomarán formalmente la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos ajustes.

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumuló 27,9% en lo que va del año

La inflación de noviembre fue del 2,5%, con una variación interanual del 31,4%, según informó este jueves el INDEC. En tanto, acumula un 27,9% en los primeros once meses del 2025.

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, la división con mayor alza mensual en noviembre de 2025 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). En segundo lugar se ubicó Transporte (3%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%).

Detrás aparecen Comunicación (2,7%) y Bienes y Servicios varios (2,5%). En tanto, a nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%). La zona que sufrió un incremento mayor al promedio nacional fueron las regiones de Cuyo con 2,8%, seguido por GBA (2,5%) y Pampeana (2,5%); mientras que el Noreste (2,4%), y el Noroeste y Patagonia (2,3%) se ubicaron por debajo de la variación media.