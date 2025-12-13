Aumentan los colectivos en enero 2026: los nuevos precios para viajar en CABA, AMBA y Buenos Aires

Tras conocerse el dato de inflación de noviembre 2025, una nueva tarifa entrará en vigencia con la llegada del nuevo año. Los detalles, en la nota.

La Línea 118 suma un nuevo ramal, el "C". Foto: Instagram.

Los colectivos son uno de los medios de transporte más utilizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por esto mismo, cada aumento se siente en los bolsillos de millones de personas. El nuevo año comienza con una nueva suba, por lo que habrá que pagar más desde enero 2026.

Si bien los aumentos también llegarán al subte y premetro de la Ciudad de Buenos Aires, los tienen un mayor alcance y conectan más localidades y barrios dentro del área mencionada.

Aumento en los boletos de colectivos. Foto: NA (Juan Vargas)

Cabe recordar que las actualizaciones en los precios se realizan de manera mensual, en base al dato de inflación que entrega INDEC sumado a un 2%, en busca de alcanzar la cifra que consideran las empresas.

Durante noviembre 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,3%. Por ende, el aumento en los colectivos que recorren el AMBA es de 4,3%, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026.

Aumentos en colectivos de CABA: cuánto saldrá viajar desde enero 2026

0-3km: $ 620,22

3-6km: $ 689,17

6-12km: $ 742,27

12-27km: $ 795,40

Cabe recordar que estas tarifas impactan sobre los colectivos que circulan dentro de CABA, sin cruzar la General Paz. Además, solo rigen para aquellos que abonen con la Tarjeta SUBE registrada.

Colectivos. Foto: NA

Las líneas son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Aumentos en colectivos de AMBA: cuánto saldrá viajar desde enero 2026

0-3km: $ 494,83

3-6km: $ 551,24

6-12km: $ 593,70

12-27km: $ 636,21

Más de 27km: $ 678,42

En este caso, los colectivos afectados son los que pasan tanto por CABA como por el Conurbano bonaerense, además de que todavía están bajo la jurisdicción nacional. Los precios también son los que se abonan con la Tarjeta SUBE.

Las líneas son: 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140, 145.

Sube el precio del boleto de colectivos. Foto: NA.

Aumentos en colectivos de Buenos Aires: cuánto saldrá viajar desde enero 2026

0-3km: $ 688,06

3-6km: $ 766,50

6-12km: $ 825,55

12-27km: $ 884,66

Más de 27km: $ 943,35

Estos colectivos son los que están numerados desde el 200 en adelante, y que tienen su trayecto dentro de la provincia de Buenos Aires únicamente.