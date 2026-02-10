CAME Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Los bancarios de todo el país reclaman al Gobierno por el artículo de la Reforma Laboral que permitiría pagar los salarios mediante billeteras virtuales, salteando el control de los bancos y las restricciones establecidas. El artículo 14 del proyecto de ley haría que las entidades bancarias pierdan la exclusividad de ser los únicos habilitados para el pago de salarios. Los debates se generan por el control que debería aplicarse ante esta situación.

Si el artículo sigue su curso, el oficialismo analiza acotar el alcance, fijar exigencias adicionales y limitar el número de actores habilitados bajo la supervisión del Banco Central. De este modo, harían una reglamentación restrictiva.

Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, estarían en contra de incluir este artículo en el Proyecto de Ley de Reforma Laboral. “Es una medida que perjudica la capacidad de reactivación del crédito”, afirmaron fuentes oficiales.

Por otro lado, los empresarios cuestionan el esquema de financiamiento sindical y de las entidades representativas. “Se genera un fuerte desequilibrio si permitís que los sindicatos sigan financiándose con los aportes y a las cámaras de todo el país se los sacás, destinándolas a la desaparición”, advirtieron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en afán de “defender a las pymes”.

Qué dice el pedido de las cámaras empresariales

La CAME adhirió con el capítulo de Derecho Individual, ya que cumplió con el objetivo de incluir “herramientas para mejorar las relaciones entre las partes y dar así estabilidad, certezas y equidad”. Sin embargo, el capítulo de Derecho Colectivo es el que genera mayor debate, por lo que piden la eliminación “de forma imperiosa” de los artículos 126, 128, 130, 131 y 132.

En cuanto al artículo 126, la CAME advirtió que “rompe el equilibrio entre las partes y genera mayor imprevisibilidad y conflictos” y también “implica un grave retroceso en el sistema de negociación colectiva”, al limitar la ultraactividad de los convenios vencidos solo a las cláusulas normativas y excluir las obligacionales. Este segmento del proyecto de ley modifica el artículo 6 de la Ley 14.250 que establece la forma de homologación de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

El artículo 128 se refiere al aporte obligatorio que, según la CAME, restringe unilateralmente al sector empresario en cuanto a su eliminación mientras que los sindicatos los mantienen. Esta situación ya provocó fuertes cruces con el Gobierno nacional que protagonizó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

La crítica al artículo 130 y 131 se orientó al cambio sobre paritarias por empresa y lo consideró “contraproducente” al “eliminar la función ordenadora del convenio de actividad”. “La aprobación de estos artículos traería aparejado conflictividad jurídica y social”, sostuvieron.

El pedido de la Cámara Argentina de Fintech

Las empresas Fintech reclaman al Gobierno para que se incluya el artículo 124 sobre la posibilidad del pago de sueldos mediante billeteras virtuales en la Reforma Laboral a pesar de que el Ejecutivo lo haya puesto en duda por las posibles irregularidades sin el control bancario.

La Cámara Argentina Fintech impulsa un movimiento para que los trabajadores puedan elegir libremente dónde cobrar sus salarios y pidió al Congreso una actualización de la norma laboral para adaptarla al actual sistema de pagos. En este debate, buscan promover la competencia y adecuar el marco legal a la adopción masiva de cuentas digitales a diario.