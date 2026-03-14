Movilización de bancarios

El sindicato Asociación Bancaria, conducido por Sergio Palazzo, logró alcanzar un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector que actualiza los sueldos de febrero en línea con la inflación. El incremento acordado fue del 2,9%, valor que refleja el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, el salario básico inicial de los trabajadores bancarios se ubica en $2.187.023,79, consolidando uno de los ingresos mínimos más altos dentro de las paritarias del sector privado.

Sindicato de bancarios

El entendimiento fue firmado entre el gremio y las cámaras empresarias ABAPPRA, ADEBA, ABA y el Banco Central de la República Argentina. Según se informó, el retroactivo correspondiente será abonado junto con los salarios de marzo.

Cómo impacta el aumento en los salarios bancarios

El acuerdo establece que la actualización salarial impactará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto en los conceptos remunerativos como en los no remunerativos. Por otro lado, el incremento también se aplicará a los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los trabajadores del sistema financiero.

En este contexto, el salario mínimo bancario queda conformado de la siguiente manera:

Sueldo básico: $2.187.023,79

Bono por el Día del Bancario: $1.949.656,06 (categoría inicial)

Este beneficio adicional, que se paga cada año en noviembre, también se ajustará automáticamente con futuras actualizaciones salariales. A su vez, los trabajadores bancarios acumulan un aumento del 5,9% durante el primer bimestre del año, en línea con la evolución de la inflación.

Aumento para los bancarios

Desde el gremio destacaron que la negociación busca proteger los ingresos del sector. “Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señalaron en un comunicado.

El gremio de Camioneros acordó una paritaria con aumentos escalonados y un esquema salarial alineado al Gobierno

Por otro lado, el sindicato de Camioneros firmó un acuerdo paritario similar para el período marzo-agosto, aunque todavía resta la homologación del Gobierno. El entendimiento establece un aumento salarial del 10,1% semestral, que se aplicará en incrementos mensuales escalonados:

2% en marzo

1,8% en abril

1,7% en mayo

1,6% en junio

1,5% en julio

1,5% en agosto

Además, los trabajadores camioneros recibirán una suma no remunerativa de $53.000 en marzo que será abonada por única vez.