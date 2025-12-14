Becas Progresar ANSES: cuándo depositan el último pago de 2025 y cómo saber si cobrás en diciembre

Se activará en los próximos días el último pago del año de las Becas Progresar. El beneficio se deposita según la terminación del DNI e incluye distintas líneas del programa, con montos vigentes y retenciones aplicadas según el tipo de beca.

Becas Progresar. Foto: Archivo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para activar el último pago del año de las Becas Progresar, uno de los programas educativos más importantes del Gobierno nacional, orientado a garantizar el acceso, la permanencia y la finalización de estudios en distintos niveles de formación.

El depósito correspondiente a diciembre 2025 alcanzará a miles de estudiantes en todo el país y se realizará de acuerdo con un cronograma ya definido.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar.

Las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes y adultos que cursan estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios o capacitaciones laborales, y se abonan mensualmente a través de ANSES, con acreditación directa en la cuenta bancaria del beneficiario.

¿Qué es el programa Becas Progresar?

El Programa de Becas Progresar busca fortalecer el derecho a la educación y mejorar las oportunidades de inserción laboral. Actualmente, cuenta con distintas líneas, según el nivel educativo:

Progresar Nivel Obligatorio : destinada a quienes buscan finalizar estudios primarios o secundarios.

Progresar Nivel Superior : orientada a estudiantes terciarios y universitarios.

Progresar Trabajo: dirigida a personas que realizan cursos de formación profesional avalados por el Ministerio de Capital Humano.

Becas Progresar. Foto: X/@laurbedigital.

Progresar Trabajo: monto y características del beneficio

Dentro de las líneas vigentes, Progresar Trabajo continúa siendo una de las más consultadas. Sus principales características son:

Monto mensual total : $35.000.

Retención de Anses : 20% del monto.

Cobro mensual efectivo : $28.000.

Destino : estudiantes inscriptos en cursos de formación profesional habilitados.

Pago del monto retenido: se libera una vez finalizado el curso y cumplidos los requisitos académicos.

Requisitos actualizados para acceder a Progresar Trabajo

Para inscribirse o mantener el beneficio, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Edad:

Entre 18 y 24 años.

Hasta 40 años para personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad social.

Formación:

Inscripción en cursos de capacitación laboral reconocidos por el programa.

Condiciones académicas y administrativas:

Cumplir con los criterios establecidos por el Ministerio de Capital Humano y Anses.

Becas Progresar. Foto: NA.

Calendario de pago de las Becas Progresar diciembre 2025

El cronograma de cobro ya fue confirmado y se organiza según la terminación del DNI:

15 de diciembre : DNI terminados en 0 y 1.

16 de diciembre : DNI terminados en 2 y 3.

17 de diciembre : DNI terminados en 4 y 5.

18 de diciembre : DNI terminados en 6 y 7.

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Este calendario se aplica a todas las líneas del programa Progresar y el pago se deposita en las cuentas bancarias declaradas por cada estudiante.

Cómo saber si cobrás la beca en diciembre

Para confirmar si el pago está habilitado y conocer la fecha exacta de acreditación, los beneficiarios deben:

Ingresar al sitio oficial de ANSES

Acceder a la plataforma de Becas Progresar .

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí, es posible consultar el estado del beneficio, la liquidación mensual y cualquier notificación vinculada al programa.

Con este último pago del año, las Becas Progresar cierran 2025 como una herramienta clave de acompañamiento educativo y laboral, mientras los beneficiarios esperan definiciones sobre futuras inscripciones y actualizaciones para el próximo ciclo.