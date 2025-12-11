Aumentan las jubilaciones, AUH y otras asignaciones de ANSES en enero 2026: cuál es el monto tras la inflación de noviembre

La difusión de la inflación por parte del INDEC activa la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios. Cómo será el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la ANSES en enero 2026.

En línea con la inflación de noviembre difundida este jueves por el INDEC, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 2,5% en enero de 2026.

De esta manera, el haber mínimo será de $349.401,58 en el primer mes del año próximo. Si se tiene en cuenta el bono de $70.000 adicional que el Gobierno viene otorgando a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $419.401,58.

Cabe recordar que el aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

En esa línea, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) también aumentarán en enero y pasarán a $125.505.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026

De acuerdo con el cálculo y sin contar el bono de $70 mil, los haberes quedarán en enero de 2026 de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $349.401,58;

Jubilación máxima : $2.351.141,84;

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) : $279.521,26;

Pensiones no Contributivas (PNC) : $317.885,75;

Prestación Básica Universal (PBU): llega a $159.835,28.

AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobrarán con aumento en enero 2026

La AUH y demás asignaciones que paga la ANSES también entran en el cálculo y se verán afectadas por el dato de inflación de 2,5% en noviembre: