YPF anunció que bajará el precio de la nafta en todo el país: cuándo y de cuánto será

El beneficio se aplicará de forma gradual y tendrá en cuenta el acuerdo de honestidad con los consumidores. Los detalles.

El CEO de YPF anunció una baja en la nafta en todo el país que se aplicará de forma gradual y tendrá en cuento el acuerdo de honestidad con los consumidores.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país, que se implementará de forma gradual esta semana. Explicó que el ajuste se verá “todos los días un poquito, y no en todos lados igual”.

Desde junio, la compañía utiliza un criterio de micro pricing para aumentar o bajar el precio de la nafta teniendo en cuenta las diferencias estructurales entre las regiones. De esta manera, busca impactar la inflación de diciembre.

Horacio Marín, presidente de YPF.

Qué dijo el CEO de YPF

Marín sostuvo que YPF continuará monitoreando factores como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para determinar los precios de la nafta. Por otro lado, el gasoil presenta una situación diferente ya que habrán aumentos en algunos tipos de productos.

Esta estrategia forma parte de una política de precios que él describe como un “acuerdo de honestidad con los consumidores“. En una entrevista para LN+ se pronunció al respecto: ”Si sube, sube y si baja, baja". Además, afirmó que este gobierno bajó dos veces la nafta.

El "acuerdo de honestidad con los consumidores" de YPF.

Qué novedades traerá YPF para el 2026

En su entrevista con Majul, Marín anunció que YPF va a transformarse a nivel estructural y dividirse en tres marcas: premium, YPF y low cost. “En las sedes black o premium estamos intentando que YPF esté en conjunto con Mc Donald’s”, agregó. La empresa también busca un convenio con la marca de café Cabrales.

Marín habló sobre el futuro de YPF y aseguró un camino “no convencional” con Vaca Muerta como el motor principal de su desarrollo. “Al desarrollar un activo tan bueno generamos riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que Argentina se desarrolle”, afirmó.

En este sentido, sentenció: “Nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para exportar durante 20 años”.

Vaca muerta. Foto: NA.

Como una de las últimas reformas de YPF anunciadas existe la campaña del mundial 2026 titulada “Eclipsados” que han realizado junto a Isla. La CMO de YPF, Agustina Pelfini, afirmó que la empresa “se encuentra orgullosa de acompañar a la Selección y a nuestro embajador Lionel Messi de cara al próximo mundial”.

Todos los años, la petrolera lanza la promoción que entrega una pelota del mundial junto a tu compra de combustible. Este año se expandió hasta la creación de una plataforma web: “Llenos de Energía”. Allí habrán promociones, beneficios y experiencias canjeables por puntos.

"Eclipsados" de YPF junto a Messi

La nueva pelota, tiene dos diseños exclusivos: rosa y celeste que se consiguen únicamente en las más de 1650 estaciones del país.