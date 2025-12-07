Nafta más barata: cómo aprovechar descuentos de hasta 30% y reintegros de $40.000 en estaciones de servicio durante diciembre

Las principales estaciones de servicio y bancos lanzaron promociones especiales para diciembre que permiten ahorrar en cada carga de nafta o gasoil. La lista con los beneficios acumulables, topes semanales y reintegros.

Descuentos en YPF. Foto: Gentileza YPF.

En diciembre de 2025, distintas billeteras virtuales, bancos y estaciones de servicio, como YPF, Shell, Axion y Puma, activaron un amplio menú de promociones que permiten obtener descuentos de hasta el 30% y reintegros que llegan a los $40.000 en cargas de nafta y gasoil.

A continuación, un repaso detallado de las fechas, topes y condiciones para aprovechar cada beneficio.

Estación de servicio de YPF. Foto: EFE

YPF: descuentos y reintegros desde la app y con bancos

Los usuarios de Serviclub que abonen a través de la App YPF pueden acceder a:

10% de descuento en combustibles Infinia los lunes, pagando con saldo transferido a la app (tope semanal de $3.000, máximo $15.000 mensual).

6% todos los días , de 0 a 6 h, en cualquier combustible, sin límite y acumulable con el beneficio de los lunes.

5% adicional para socios del ACA, todos los días, con tope mensual de $11.500.

Además, la petrolera mantiene convenios con bancos y billeteras digitales, muchos de ellos acumulables:

Macro : miércoles con 20% (Visa Platinum) y 30% para Selecta (Visa Signature). Topes: $15.000 y $25.000 mensuales. Pagando por MODO.

Comafi : sábados con 10% (tope $5.000 semanal) y 20% para clientes Único (tope $8.000 semanal).

Galicia : lunes con 10% pagando con Mastercard por MODO; 15% para Éminent.

Ciudad : domingos con 10% y 15% para Plan Sueldo o Jubilados (vía MODO o Buepp).

ICBC : martes con 15% para clientes con cuenta sueldo.

Nación : viernes a domingo, 30% con MODO BNA+ y QR (tope $15.000 mensual).

Santander : jueves con 10% desde la App YPF.

Hipotecario : martes con 15% para clientes Búho One desde la App YPF.

Banco del Sol: lunes con 20% mediante débito en la App YPF.

Descuentos en nafta y gasoil. Foto: NA

Shell: promociones con la app Box y acuerdos bancarios

Al pagar con Shell Box, los clientes pueden obtener:

10% los miércoles en V-Power (tope $4.000 semanal).

También se suman otros beneficios:

Tarjeta 365 : de lunes a viernes, 10% en V-Power y 5% en nafta súper.

Comafi : domingos con 10%, y 20% para clientes Único.

Ciudad , Galicia y Nación replican beneficios similares a los que tienen con YPF.

Jumbo+ y Vea Ahorro: los jueves, 10% en V-Power y 5% extra con Cencopay.

Axion Energy: rebajas desde la app ON y convenios bancarios

La app ON de Axion ofrece:

10% los lunes y viernes en combustibles Quantium. Tope mensual: $5.000 para niveles 1 y 2, y $7.500 para niveles superiores. En diésel, el tope es quincenal ($5.000).

Beneficios adicionales:

Comafi : lunes con 10% y 20% para Único.

Ualá : sábados con 15% en crédito.

Ciudad , Galicia , Nación : descuentos en líneas similares a otras petroleras.

Brubank: viernes a domingo, 20% para clientes BruPlus.

Descuentos en nafta. Foto: NA/Claudio Fanchi

Puma Energy: descuentos desde Puma Pris y bancos

Todos los miércoles, Puma ofrece:

10% en nafta súper, Premium e Ion Diesel, válido hasta 50 litros por día, usando la app Puma Pris.

Cada carga suma puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000.

Otros acuerdos:

Comafi : viernes con 15% (tope semanal: $7.000).

Galicia: lunes con 10% o 15% para Éminent.

Más rebajas en distintas marcas