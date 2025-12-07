Nafta más barata: cómo aprovechar descuentos de hasta 30% y reintegros de $40.000 en estaciones de servicio durante diciembre
Las principales estaciones de servicio y bancos lanzaron promociones especiales para diciembre que permiten ahorrar en cada carga de nafta o gasoil. La lista con los beneficios acumulables, topes semanales y reintegros.
En diciembre de 2025, distintas billeteras virtuales, bancos y estaciones de servicio, como YPF, Shell, Axion y Puma, activaron un amplio menú de promociones que permiten obtener descuentos de hasta el 30% y reintegros que llegan a los $40.000 en cargas de nafta y gasoil.
A continuación, un repaso detallado de las fechas, topes y condiciones para aprovechar cada beneficio.
YPF: descuentos y reintegros desde la app y con bancos
Los usuarios de Serviclub que abonen a través de la App YPF pueden acceder a:
- 10% de descuento en combustibles Infinia los lunes, pagando con saldo transferido a la app (tope semanal de $3.000, máximo $15.000 mensual).
- 6% todos los días, de 0 a 6 h, en cualquier combustible, sin límite y acumulable con el beneficio de los lunes.
- 5% adicional para socios del ACA, todos los días, con tope mensual de $11.500.
Además, la petrolera mantiene convenios con bancos y billeteras digitales, muchos de ellos acumulables:
- Macro: miércoles con 20% (Visa Platinum) y 30% para Selecta (Visa Signature). Topes: $15.000 y $25.000 mensuales. Pagando por MODO.
- Comafi: sábados con 10% (tope $5.000 semanal) y 20% para clientes Único (tope $8.000 semanal).
- Galicia: lunes con 10% pagando con Mastercard por MODO; 15% para Éminent.
- Ciudad: domingos con 10% y 15% para Plan Sueldo o Jubilados (vía MODO o Buepp).
- ICBC: martes con 15% para clientes con cuenta sueldo.
- Nación: viernes a domingo, 30% con MODO BNA+ y QR (tope $15.000 mensual).
- Santander: jueves con 10% desde la App YPF.
- Hipotecario: martes con 15% para clientes Búho One desde la App YPF.
- Banco del Sol: lunes con 20% mediante débito en la App YPF.
Shell: promociones con la app Box y acuerdos bancarios
Al pagar con Shell Box, los clientes pueden obtener:
- 10% los miércoles en V-Power (tope $4.000 semanal).
También se suman otros beneficios:
- Tarjeta 365: de lunes a viernes, 10% en V-Power y 5% en nafta súper.
- Comafi: domingos con 10%, y 20% para clientes Único.
- Ciudad, Galicia y Nación replican beneficios similares a los que tienen con YPF.
- Jumbo+ y Vea Ahorro: los jueves, 10% en V-Power y 5% extra con Cencopay.
Axion Energy: rebajas desde la app ON y convenios bancarios
La app ON de Axion ofrece:
- 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium. Tope mensual: $5.000 para niveles 1 y 2, y $7.500 para niveles superiores. En diésel, el tope es quincenal ($5.000).
Beneficios adicionales:
- Comafi: lunes con 10% y 20% para Único.
- Ualá: sábados con 15% en crédito.
- Ciudad, Galicia, Nación: descuentos en líneas similares a otras petroleras.
- Brubank: viernes a domingo, 20% para clientes BruPlus.
Puma Energy: descuentos desde Puma Pris y bancos
Todos los miércoles, Puma ofrece:
- 10% en nafta súper, Premium e Ion Diesel, válido hasta 50 litros por día, usando la app Puma Pris.
Cada carga suma puntos que pueden canjearse por vouchers de hasta $20.000.
Otros acuerdos:
- Comafi: viernes con 15% (tope semanal: $7.000).
- Galicia: lunes con 10% o 15% para Éminent.
Más rebajas en distintas marcas
- Credicoop: viernes con 15% en cualquier estación y 20% para cuenta sueldo (topes semanales de $4.500 y $6.000).
- Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf.
- Patagonia: jueves con 20% y 25% para clientes Singular.
- Columbia: 8 y 26 de diciembre, 20% en todas las petroleras pagando con QR vía MODO.