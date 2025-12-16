AUH de ANSES: el grupo de familias que recibirá un bono mayor a $100.000 antes de las fiestas

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los beneficiados por un apoyo económico en el último mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda distintos apoyos económicos para sus beneficiarios, por lo que diciembre 2025 no es la excepción. En este marco, un grupo de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben este mes un importante bono que está por encima de los $100.000.

Para el último mes del año, el programa Tarjeta Alimentar, dentro del sistema SUAF de Asignaciones Familiares, brindará un importante apoyo económico para tener un cierre de 2025 con mayor capacidad de compras.

El beneficio está apuntado a las familias que tienen tres hijos y forman parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este grupo de personas recibirá un extra de $108.062 junto al monto inicial de la asignación entregada en los próximos días.

ANSES: quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de la Asignación Universal por Hijo

Cabe recordar que la Tarjeta Alimentar corresponde a aquellos que reciben la AUH y cumplen con una serie de requisitos.

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas gestantes desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad que reciben AUH, sin tope de edad.

Madres beneficiarias de una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más

Lo cierto es que no hay que hacer trámites para formar parte de este programa, ya que el apoyo se activa de manera automática al estar dentro de alguno de los grupos mencionados.

Cómo saber si me corresponde el pago de la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

De todos modos, existe una manera virtual de verificar que el usuario forme parte de la Tarjeta Alimentar y, por ende, le corresponde el pago extra de $108.062 en diciembre 2025.

Paso a paso

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de la seguridad social.

Accedé a la sección “Consultar”.

El sistema te indicará si formás parte del grupo que cobra la Tarjeta Alimentar.

ANSES: el monto por la Tarjeta Alimentar en diciembre de 2025

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Embarazadas que cobran AUE: $52.250

Cabe mencionar que este pago ingresa junto a la AUH, a la misma cuenta de los titulares de ANSES.

