Sube la AUH de ANSES en 2026: cuánto cobrarán los titulares en enero tras la confirmación del Gobierno

La difusión de la inflación por parte del INDEC activa la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios. Cómo será el incremento de los haberes para los titulares del ANSES

ANSES, AUH. Foto ANSES

El INDEC publicó el dato de inflación correspondiente a noviembre 2025 en Argentina. Esta cifra tendrá un impacto directo en los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que subirán sus haberes en un 2,5%, lo que marca un aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según lo que se conoció días atrás, la AUH y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) aumentarán en enero y pasarán a $125.505.

ANSES. Foto: NA

Cuánto cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en enero 2026

Cabe recordar que ese no será el dinero que ingresará a las cuentas de los beneficiarios, ya que se retiene el 20% correspondiente a la Libreta AUH.

Por ende, los titulares de la Asignación Universal por Hijo recibirán $100.414 en enero 2026, y los $25.103 restantes se sumarán al acumulado que se cobra una vez por año.

La AUH con Discapacidad, por su parte, subió a $408.705, con el pago de $326.964 en enero 2026. Otra suba: la Asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF aumenta a $62.783,30.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

ANSES: consecuencias de no presentar la Libreta AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que a fin de diciembre 2025 vence el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los requisitos más importantes para mantener el derecho al cobro mensual y acceder a los complementos anuales.

El formulario, conocido como Libreta AUH, es obligatorio según lo dispuesto en el Decreto 1602/2009, que establece que los titulares de la asignación deben acreditar cada año la regularidad escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación, y las visitas médicas necesarias para garantizar el adecuado cuidado del menor.

Este trámite debe realizarse una vez por año y es indispensable para que ANSES libere el 20% retenido en todos los meses como garantía de cumplimiento de los requisitos educativos y sanitarios.

Libreta AUH. Foto: X @ansesgob

Las principales consecuencias de no presentar la Libreta AUH

ANSES advierte que quienes no entreguen la Libreta dentro del plazo establecido enfrentarán cinco consecuencias directas, que impactarán en el ingreso económico de miles de familias.

Pérdida del 20% retenido durante el año: cada mes, ANSES retiene el 20% de la asignación como garantía de que se cumplirán los controles. Ese monto se acumula y se paga 60 días después de presentar correctamente la Libreta .

No cobro de la Ayuda Escolar Anual: la Ayuda Escolar solo se abona a quienes acreditan que el niño asiste a una escuela oficialmente registrada por la Secretaría de Educación. Sin Libreta, ANSES no liquida este beneficio, que es uno de los pagos complementarios más importantes del año.

Imposibilidad de cobrar la Asignación por Cuidados de Salud (Plan de los Mil Días): Este beneficio anual, equivalente a una AUH completa, está destinado a niños de hasta 3 años que forman parte del Plan de los Mil Días.

Para recibirlo, se exige: que el menor esté inscripto en el Programa Sumar , y presentar la Libreta dentro del plazo.

Suspensión total de la AUH: ANSES anunció que volvió a aplicar la suspensión del pago para quienes no presentaron la Libreta del año anterior.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026

Cabe recordar que el aumento para las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Por ende, también se aumentarán las jubilaciones desde enero 2026, que pasarán a $349.401,58 en el haber mínimo. Si se tiene en cuenta el bono de $70.000 adicional que el Gobierno viene otorgando a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $419.401,58.

Aumentan las jubilaciones un 2,5%. Foto: ANSES

