ANSES confirmó el pago de las Becas Progresar: cuándo se cobra en diciembre 2025, cuál es el monto y qué requisitos hay que cumplir

La entidad dio a conocer las fechas de cobro y el monto mensual que recibirán los beneficiarios del programa. Todos los detalles sobre pagos y condiciones.

El Gobierno nacional ratificó la continuidad de una de las líneas más solicitadas del programa Becas Progresar, enfocada en jóvenes y adultos que realizan cursos de capacitación laboral. El beneficio es gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y ya cuenta con fechas de cobro confirmadas para diciembre de 2025.

El programa Progresar tiene como objetivo acompañar las trayectorias educativas y de formación para el trabajo mediante transferencias mensuales. La información oficial detalla los montos vigentes, los requisitos para acceder y el cronograma completo de pagos correspondiente al último mes del año.

Qué es el programa Becas Progresar y qué líneas incluye

Progresar es una política pública orientada a garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, además de promover la capacitación laboral. Actualmente, el programa se organiza en tres líneas principales:

Progresar Nivel Obligatorio , destinado a quienes cursan estudios primarios o secundarios.

Progresar Nivel Superior , para estudiantes de carreras terciarias y universitarias.

Progresar Trabajo, orientado a personas que realizan cursos de formación profesional avalados por el Ministerio de Capital Humano.

Progresar Trabajo: monto mensual y modalidad de pago

La línea Progresar Trabajo está pensada para impulsar la capacitación en oficios y cursos con reconocimiento oficial. El monto mensual establecido es de $35.000.

De ese total, ANSES retiene el 20 %, por lo que el pago mensual efectivo es de $28.000. El dinero retenido se abona al finalizar el curso, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones y requisitos del programa. El depósito se realiza en una cuenta bancaria a nombre del estudiante.

Requisitos para acceder a Progresar Trabajo

Para postularse a esta línea, es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Tener entre 18 y 24 años ; el límite se amplía hasta los 40 años en el caso de personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad.

Estar inscripto en cursos de formación profesional reconocidos por el Ministerio de Capital Humano.

Cumplir con los requisitos académicos y administrativos que exige el programa.

Calendario de pagos de Becas Progresar en diciembre de 2025

ANSES dio a conocer el cronograma de cobro correspondiente a diciembre de 2025 para todas las líneas del programa:

15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Cómo consultar si corresponde el cobro

Para saber si el pago está habilitado y verificar la fecha exacta de acreditación, los beneficiarios deben ingresar al sitio oficial de Anses o a la plataforma de Becas Progresar. La consulta se realiza con número de CUIL y clave de la Seguridad Social, donde también se puede confirmar el estado del beneficio y la cuenta bancaria asociada.

Con el calendario ya definido, los estudiantes pueden organizarse con mayor previsión de cara al cierre del año y la continuidad de su formación laboral.