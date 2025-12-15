Calendario ANSES diciembre 2025: qué prestaciones se cobran del 15 al 19 y cuánto paga cada beneficio

Jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares reciben sus haberes esta semana con incremento del 2,34%, bono y medio aguinaldo. El detalle completo del calendario por DNI.

ANSES del 15 al 19 de diciembre: quiénes cobran, montos actualizados y cómo reclamar si no recibís el pago. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a la tercera semana de diciembre, un período clave para millones de beneficiarios que esperan el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones en un mes marcado por aumentos, bonos y el pago del aguinaldo.

Entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre, los haberes se acreditarán según la terminación del DNI, en el marco de un esquema que contempla un aumento del 2,34%, determinado por la inflación de octubre, además del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.

Calendario de pagos ANSES del 15 al 19 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 4: lunes 15.

DNI terminados en 5: martes 16.

DNI terminados en 6: miércoles 17.

DNI terminados en 7: jueves 18.

DNI terminados en 8: viernes 19.

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 3: lunes 15.

DNI terminados en 4: martes 16.

DNI terminados en 5: miércoles 17.

DNI terminados en 6: jueves 18.

DNI terminados en 7: viernes 19.

Asignación Prenatal:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 15.

DNI terminados en 2 y 3: martes 16.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 17.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 18.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19.

Asignación por Maternidad:

Todas las terminaciones de DNI: del 15 de diciembre al 12 de enero.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

Con el aumento, el bono y el aguinaldo, los montos finales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59 + $70.000 + aguinaldo = $581.319,38.

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38.

PUAM: $272.703,67 + $70.000 + aguinaldo = $479.055,50.

Pensiones No Contributivas:

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

PNC madre de siete hijos: $581.319,38

Montos de AUH y asignaciones familiares:

AUH: $97.993,42

AUH por discapacidad: $319.082,20

Las asignaciones familiares varían según el Ingreso del Grupo Familiar, con valores que van desde $12.891,77 hasta $61.251,51, mientras que las asignaciones por hijo con discapacidad alcanzan hasta $199.433,03 en los tramos más bajos.

Cómo reclamar un haber impago en ANSES

Quienes no hayan cobrado su prestación pueden iniciar un reclamo siguiendo estos pasos:

Reunir la documentación: completar el formulario PS 6.5 si el atraso es menor a 60 días.

Presentarlo en el banco , con firma de una autoridad bancaria, si corresponde.

Obtener la Clave de la Seguridad Social , en caso de no tenerla.

Ingresar a Atención Virtual de ANSES y seleccionar la opción “Reclamar un beneficio no cobrado”.

De esta manera, ANSES busca garantizar que todos los beneficiarios perciban sus haberes correspondientes antes del cierre del año, en un contexto económico donde cada ingreso resulta clave para afrontar los gastos de fin de año.