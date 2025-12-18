Ideal para las compras de Navidad 2025: el descuento exclusivo para los jubilados y pensionados de ANSES

En diciembre, jubilados y pensionados de ANSES podrán acceder a una amplia gama de descuentos en más de 7.000 comercios de todo el país. El beneficio está pensado para que accedan a rebajas en supermercados, perfumerías y productos de limpieza en Navidad.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Los jubilados y pensionados de ANSES tienen un importante beneficio a la hora de hacer las compras en diciembre 2025. Con la cercanía de Navidad, resulta fundamental conocer los detalles para ahorrar a la hora de ir al supermercado y otros negocios.

Con solo utilizar la tarjeta donde se deposita la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden acceder a beneficios en perfumerías, supermercados y limpieza, además de los reintegros de los bancos adheridos.

Beneficios para jubilados. Foto: REUTERS

ANSES: ¿cómo acceder a los descuentos y beneficios en diciembre 2025?

El Ministerio de Capital Humano anunció que en diciembre continúa vigente el programa Beneficios ANSES, que le brinda a sus beneficiarios un 10% de descuento en compras de supermercados y un 20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza, ideales para los gatos de Navidad y fin de año.

Para acceder a estos beneficios, que están disponibles en más de 7 mil locales, solo se necesita utilizar la tarjeta de débito vinculada al banco de cobro.

Además, otros locales independientes también están adheridos a este programa. Se puede consultar la lista completa en la página oficial de Beneficios ANSES.

Por otro lado, quienes cobren su jubilación o pensión en Banco Nación, tendrán un 5% de reintegro, con un límite mensual de $20.000, al abonar con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO. Los supermercados adheridos son Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Además, Banco Galicia brinda beneficios especiales para jubilados: 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes mensuales de hasta $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

ANSES ofrece beneficios en diciembre. Foto: ANSES

Con todos estos descuentos lo que se busca es acompañar los gastos de las fiestas de fin de año y promover mayor consumo, donde productos como alimentos, regalos y artículos de higiene suelen tener mayor demanda.

Hay que tener en cuenta que los beneficios no aplican a los siguientes ítems:

Carnes ,

Electrodomésticos ,

Marcas seleccionadas.

Por esto último se recomienda revisar las condiciones de cada comercio a la hora de realizar la compra.

Calendario de pagos ANSES en diciembre 2025

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el mínimo