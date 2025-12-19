Qué significa que baje el desempleo pero suba la informalidad laboral: la explicación tras el último reporte

En Argentina se observó que la tasa de desempleo cayó y esto implica que, hay menos personas registradas como “sin trabajo” en las encuestas oficiales respecto a períodos anteriores. Los detalles.

Desempleo en Argentina. Foto: NA

Los últimos indicadores del mercado laboral argentino muestran una imagen mixta: mientras la tasa de desempleo descendió en el tercer trimestre de 2025, también se registró un incremento de la informalidad laboral, según revelaron fuentes oficiales citadas. Según los datos, la desocupación se ubicó en 6,6% del total de la población activa, lo que marca una disminución respecto al mismo período del año anterior y también en comparación con trimestres previos.

La simultaneidad de una baja en el desempleo con un aumento de la informalidad suele interpretarse, por economistas y analistas, como la señal de que el crecimiento de la ocupación se está dando en condiciones más precarias. Muchas empresas y empleadores contratan sin registrar formalmente a sus trabajadores o los trabajadores acceden a empleos informales ante la falta de opciones formales suficientes.

La proporción de trabajadores en empleos informales -es decir, sin registro formal, aportes jubilatorios o cobertura social- aumentó del 42,6% al 43,3% en el mismo lapso. Este cuadro refleja una tendencia donde más personas encuentran alguna forma de trabajo, pero gran parte de esos nuevos empleos corresponden a posiciones no registradas que carecen de las protecciones y beneficios que ofrece el sistema formal.

Julio Cordero, secretario de Trabajo. Foto: NA

Qué significa que baje el desempleo pero suba la informalidad

En Argentina se observó que la tasa de desempleo cayó, es decir, hay menos personas registradas como “sin trabajo” en las encuestas oficiales respecto a períodos anteriores. Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores que están en empleos informales aumentó: esto quiere decir que más personas consiguen trabajo, pero esos empleos no están registrados formalmente, sin aportes jubilatorios ni cobertura social.

Este fenómeno suele ocurrir cuando el mercado laboral absorbe trabajadores de manera rápida o temporal sin que las empresas formalicen sus contratos o cuando la economía genera puestos precarios como respuesta a una demanda de empleo que no puede ser cubierta con ofertas formales.