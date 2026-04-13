Marolio inauguró un nuevo polo industrial en General Rodríguez. Foto: Infobae

El anuncio de una nueva inversión industrial en el conurbano bonaerense generó expectativas en el sector alimenticio y en el mercado laboral de la región. La empresa Marolio comunicó la construcción de un centro de distribución, una planta de vinagre y un complejo de molinos de trigo en el partido de General Rodríguez, a unos 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué perfiles busca la gigante alimenticia para sus 500 vacantes?

El proyecto contempla la creación de 700 puestos de trabajo en total. En una primera etapa, ya se incorporaron 200 operarios vinculados a las tareas iniciales, mientras que la compañía prevé sumar otros 500 empleos cuando el polo industrial alcance su pleno funcionamiento. La dotación incluirá operarios, técnicos, personal administrativo y trabajadores vinculados a la logística.

La iniciativa forma parte de una estrategia de expansión orientada a incrementar la escala productiva y mejorar la eficiencia en costos. Según informó la empresa, el objetivo es “reducir costos para mantener precios accesibles”, en un contexto marcado por la presión inflacionaria sobre los alimentos de consumo masivo.

Así es el nuevo polo industrial que inauguró Marolio en General Rodríguez

El nuevo complejo industrial incluirá una planta de vinagres con capacidad proyectada de entre tres y cuatro millones de litros mensuales. Allí se elaborarán distintas variedades, como vinagre de alcohol, de vino, de manzana y aceto balsámico, con el objetivo de abastecer tanto al mercado interno como a la propia producción de conservas y aderezos.

A su vez, el proyecto incorpora un sector de molienda de trigo destinado a la producción de harina propia, que será utilizada en la elaboración de productos como fideos, galletitas y pan rallado. Esta integración vertical permitirá a la compañía reducir la dependencia de proveedores externos, optimizar la cadena de valor y mejorar la competitividad en segmentos clave del negocio.

El empresario Víctor Fera, propietario de Marolio. Foto: Infobae

El titular de la firma, Víctor Fera, destacó la apuesta productiva a través de sus redes sociales: “Orgullosos de invertir en Argentina con un nuevo centro de distribución, finalización de la planta de vinagre y molinos de trigo en General Rodríguez. Comenzamos con los trámites de inicio de obra y ya generamos 200 puestos de trabajo, con la proyección de sumar 500 más”.

Producción de insumos básicos: el objetivo de la nueva infraestructura

La radicación del proyecto en General Rodríguez responde a factores logísticos y de conectividad. El distrito cuenta con acceso a corredores viales estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, además de disponibilidad de terrenos industriales y recursos humanos, condiciones que lo posicionan como un polo atractivo para inversiones del rubro alimenticio.

El proceso de instalación incluyó la presentación de la documentación ante las autoridades municipales para la obtención de permisos de obra. Desde la empresa indicaron que avanzan con las etapas previstas de construcción, con el objetivo de completar el complejo en los plazos establecidos y alcanzar la capacidad operativa proyectada.

La empresa Marolio comunicó la construcción de un centro de distribución, una planta de vinagre y un complejo de molinos de trigo. Foto: Instagram marolio.oficial

De acuerdo con la información difundida por ‘Noticias Argentinas’, el impacto de la inversión no se limitará al empleo directo, sino que también generará actividad en proveedores, transportistas y servicios asociados. En ese sentido, el proyecto se inscribe en una tendencia de expansión industrial en el conurbano bonaerense, donde distintos municipios buscan captar inversiones productivas vinculadas al consumo masivo.

Con esta iniciativa, Marolio apunta a consolidar su presencia en el mercado de alimentos secos y derivados del trigo, al tiempo que refuerza su capacidad de producción y distribución en uno de los principales centros de consumo del país.