El presidente avanza con el recorte estatal, uno de los ejes de su gestión desde que asumió como presidente de Argentina. Foto: Wikipedia

En línea con el objetivo de sostener el superávit financiero, el Poder Ejecutivo profundizó la reducción de la estructura estatal. Según los últimos datos del INDEC, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la nómina de trabajadores del sector público nacional sufrió una caída del 19%, lo que representa una disminución total de 66.405 puestos de trabajo entre despidos y renuncias.

Al cierre de febrero de 2026, la planta total se sitúa en 276.952 empleados, consolidando una tendencia a la baja que no registró incrementos mensuales en lo que va de la gestión. El recorte acumulado se divide principalmente en dos grandes universos:

Administración Pública Nacional (APN): concentró la mayor parte del ajuste con 44.856 bajas .

Empresas y Sociedades del Estado: registraron una reducción de 21.549 operarios.

Recorte en el Estado en febrero 2026: el reporte oficial

Durante el segundo mes del año, el recorte entre las diversas áreas del Estado se distribuyó de la siguiente manera:

Administración Central (-408 puestos): Esta caída fue traccionada principalmente por el Ministerio de Salud , que perdió 149 agentes, seguido por el Ministerio de Economía (-96) y la Jefatura de Gabinete (-76).

Administración Descentralizada (-407 puestos): Los organismos con mayor reducción fueron la ANMAT (55 bajas), la agencia de recaudación ARCA (-46) y la ANSES (-37).

Administración Desconcentrada (-664 puestos): Se registró un fuerte ajuste en el ámbito de la defensa, con el Ejército Argentino (-645) y la Armada (-266) a la cabeza, aunque compensado parcialmente por altas en la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.

Empresas y Sociedades (-286 puestos): El achicamiento afectó principalmente a compañías en la mira de las privatizaciones, como Trenes Argentinos (-131), el Correo Argentino (-43), Aerolíneas Argentinas (-32) y el Banco Nación (-32).

Tren Belgrano Sur. Foto: Trenes Argentinos

El informe destacó que el achicamiento de personal es más agresivo en aquellas compañías que el Ejecutivo busca transferir al sector privado: Operadora Ferroviaria S.E. encabeza la lista, aunque mantiene una estructura robusta de más de 20.000 empleados. En sintonía, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas también mostraron una reducción sostenida de sus nóminas.

Por su parte, PAMI registró 61 despidos en el último mes marcando un contraste con el INCAA, que fue uno de los pocos organismos que incrementó su personal (+88 altas) en el mismo periodo.

Un dato particular de febrero se dio en el ámbito militar: mientras que el Ejército y la Armada sufrieron recortes masivos que superan las 900 bajas conjuntas, el Estado Mayor Conjunto y la Fuerza Aérea mostraron una tendencia inversa incorporando 117 y 128 trabajadores respectivamente.