La desocupación bajó al 6,6% durante el tercer trimestre del 2025, pero un millón de personas todavía buscan trabajo

El índice presentado por el INDEC registró una baja de 0,3% en relación al 6,9% del mismo período del 2024. Además, se presentó una mejoría en el empleo registrado y repuntó la tasa de actividad.

Trabajo - Desocupación - Desempleo

El mercado de trabajo que elabora el INDEC mostró una desaceleración en la desocupación y, a su vez, un leve crecimiento en el empleo durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año.

Pese a esta mejora, aún hay 958.000 personas que buscan un empleo activamente pero no lo encuentran.

Según refleja el organismo, hay 30 millones de personas con posibilidades activas de conseguir trabajo de las cuales:

48,6% en la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población. Total de 14,6 millones de personas .

45,4% en la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total. Total de 13,6 millones de personas .

y 6,6% en la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA. Total de 1 millón de personas.

Desempleo, búsqueda de trabajo, desocupación, trabajo, empleos, NA

El informe también mostró una mejora en la comparación con relación al segundo trimestre de 2025.

La tasa de actividad subió, la tasa de empleo aumentó y la desocupación descendió, por lo que el INDEC señaló que la baja del desempleo resultó “estadísticamente significativa”.