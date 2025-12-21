Dólar 2026: de cuánto será el techo de la banda cambiaria tras el anuncio del Banco Central

El BCRA indicó que “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por INDEC”. Qué dicen los expertos.

Dólares. Foto: via REUTERS

El mercado financiero ya calibra el impacto del nuevo régimen cambiario anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que regirá en 2026, donde el ajuste de las bandas de flotación del dólar dejará de ser fijo para depender directamente de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mediante un comunicado, el BCRA indicó que “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por INDEC”.

Además, señaló que a partir del 1 de enero de 2026, el ente “iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”.

Banco Central. Foto: NA

“El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD10 mil millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, agregó.

Según la entidad, estos cambios tienen como objetivo que “la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”.

Los tres escenarios para el dólar oficial en 2026

Según un informe de la consultora GMA Capital, la inflación proyectada será la variable determinante para establecer el “techo” del dólar oficial.

El análisis plantea tres escenarios posibles para el cierre del próximo año, basados en datos del BCRA y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

El informe detalla la evolución de la banda superior del dólar oficial de acuerdo al nivel de nominalidad que alcance la economía:

Escenario Base (Inflación ≈ 24%) : Es el sendero más probable. La banda superior arrancaría enero en $1.565, superaría los $1.700 a mitad de año y finalizaría diciembre de 2026 en torno a los $1.915.

Escenario Pesimista (Inflación ≈ 30%) : En caso de una desinflación más lenta, el techo cambiario sufriría un desplazamiento mayor, rozando los $2.000 hacia el cierre del ejercicio.

Escenario Optimista (Inflación ≈ 19%): Bajo una caída drástica de los precios, el dólar oficial encontraría un techo más bajo, terminando el año en aproximadamente $1.843.

Comparación con el esquema anterior

La consultora destaca la brecha que se generará respecto al esquema previo de ajustes del 1% mensual. Para finales de 2026, la diferencia entre la “banda antigua” ($1.720) y la nueva banda en el escenario base ($1.915) sería de $195.

De esta manera, los analistas indican que la nominalidad manda. Sin una desinflación más acelerada, el esquema de bandas seguirá desplazándose hacia arriba, fijando techos cada vez más elevados para la moneda extranjera.

Qué es el régimen de bandas cambiarias

El sistema de bandas cambiarias se impuso en la Argentina el 11 de abril de 2025 y rige desde entonces. En aquel momento, se estableció un rango para la conversión de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. El tipo de cambio fluctúa según la oferta y la demanda, pero no puede superar ni descender de los precios indicados.

Cuando el tipo de cambio alcanza el valor inferior, el BCRA interviene vendiendo pesos para mantener ese nivel y así aumentar reservas internacionales. Cuando el valor del dólar supera el techo de la banda, la entidad monetaria deberá vender dólares para estabilizar el precio.

El Banco Central aclara que puede, ocasionalmente, intervenir en el mercado de cambios para evitar volatilidades excesivas en función de objetivos macroeconómicos. Además, de esta manera se permite una transición ordenada hacia la flotación libre, es decir, a que no haya ningún tipo de control sobre el mercado de cambios.