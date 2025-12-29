Ley de Inocencia Fiscal: multas, requisitos, límites y todo lo que hay que saber punto por punto

La Ley de Inocencia Fiscal habilita un régimen especial por el cual los contribuyentes que poseen bienes o divisas fuera del sistema tributario argentino pueden declararlos voluntariamente y acogerse a un tratamiento diferencial. El Gobierno quiere que los argentinos “saquen los dólares del colchón”.

Punto por punto: qué dice la Ley de Inocencia Fiscal que busca aprobar el Senado Foto: NA

La Cámara de Senadores aprobó el pasado viernes 26 de diciembre la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que busca incentivar la regularización de activos no declarados, incluidos los conocidos popularmente como “dólares del colchón” o dinero conservado fuera del sistema formal. La iniciativa fue sancionada con amplio debate y se convierte en una pieza central del paquete de reformas económicas que impulsa el Gobierno.

La Ley de Inocencia Fiscal habilita un régimen especial por el cual los contribuyentes que poseen bienes o divisas fuera del sistema tributario argentino pueden declararlos voluntariamente y acogerse a un tratamiento diferencial, con beneficios que incluyen la reducción de multas y la posibilidad de regularizar su situación sin enfrentar las penalidades que corresponderían en un régimen tradicional de fiscalización. La norma apunta a atraer al mercado formal activos que, de otro modo, quedarían fuera del circuito económico declarado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: X/@mdzol

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

El término “dólares del colchón” se utiliza de manera coloquial para referirse a ahorros en moneda extranjera acumulados fuera del sistema bancario o formal, muchas veces guardados en efectivo o en cuentas no declaradas. Aunque el uso del término es popular, la ley no se limita únicamente a esos depósitos físicos: también abarca otros activos que no han sido incluidos en declaraciones fiscales previas. Esta iniciativa se desarrolla en medio de un contexto en el que el Gobierno busca ampliar la base de activos formales y fortalecer la recaudación sin apelar únicamente a subas de impuestos.

Punto por punto: qué dice la Ley de Inocencia Fiscal

Régimen Simplificado de Ganancias

La iniciativa crea un Régimen Simplificado de Ganancias por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Cambios en el Impuesto a las Ganancias

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

Simplificación de la declaración jurada de ganancias

La declaración jurada de ganancias se haría más rápida y sencilla:

Se crea un régimen opcional para personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.

El organismo de recaudación se encarga de hacer todo el trámite de constatar los movimientos bancarios y preparar la declaración jurada que luego será firmada por el usuario.

La idea es liberar a las personas físicas de auditorías profundas si paga en tiempo y forma.

Se produce además un cambio total en el Régimen Tributario Argentino; se termina la “presunción de culpabilidad” por cuentas inconclusas. En su lugar, el Estado no podrá usar indicios de riqueza como evasión de impuestos.

Simplificación de la declaración jurada de ganancias

Por otro lado, ARCA otorgará beneficios para el contribuyente cumplidor. En este sentido, el organismo tendrá 3 años en lugar de 5 para reclamar deudas viejas, y los montos mínimos para que una deuda pase a ser un delito penal se actualizarán por inflación.

Multas

Al mismo tiempo, la ley establece un aumento de más del 100.000% en las multas automáticas para personas y empresas que no presenten en tiempo y forma la documentación requerida ante ARCA.

Por ejemplo, la penalidad prevista en el artículo 38, que actualmente es de $200 para personas humanas, se eleva a $220.000, mientras que para personas jurídicas sube de $400 a $440.000. Estas sanciones corresponden a la falta de presentación puntual de las declaraciones juradas.

Nuevas multas

Blanqueo de capitales

El Proyecto no es un blanqueo de capitales, no modifica el impuesto a las ganancias ni crea otro mecanismo específico para sacar los dólares del colchón e inyectarlos al mercado sin complicaciones.

No hay una exención de impuestos ni una tasa especial para declarar dólares guardados, pero sí ayuda la eliminación de la posibilidad que tenía ARCA de usar los incrementos patrimoniales no justificados como principio de una futura denuncia por evasión.

Dólares. Foto: REUTERS

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito de evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Cambian los plazos de la justicia fiscal

En cuanto a los plazos del fisco, el reloj no se detendrá una vez iniciada la inspección tributaria, pero sí deberán tener plazos acotados. Además, aparece el beneficio a utilizar sólo una vez que consta del la extinción de la acción judicial cuando el contribuyente pague su deuda antes de ser denunciado penalmente.

El texto modifica la Ley 11.683 de aplicación y percepción de impuestos redefiniendo los plazos. Los contribuyentes cumplidores tendrán el beneficio de la reducción del plazo de prescripción a tres años si no hay discrepancias significativas.

Beneficios para los contribuyentes cumplidores

Asimismo, se propone armonizar los plazos de prescripción de los tributos provinciales y municipales con los establecidos a nivel nacional, con el objetivo de reducir la dispersión normativa entre jurisdicciones.