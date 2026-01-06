Ayuda Escolar de ANSES: qué se sabe del monto del pago único de 2026

El beneficio se paga por única vez y está destinado a titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo. Aunque el pago se acredita en marzo, la documentación debe cargarse antes de la fecha límite establecida por el organismo. Todos los detalles.

Colegio; escuela; alumnos. Foto: NA (Daniel Vides)

La Ayuda Escolar Anual es uno de los beneficios más importantes con los que cuenta la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se trata de un bono económico que está destinado para que los beneficiarios puedan realizar las compras que tienen que ver con el inicio del ciclo lectivo en Argentina.

Una de las dudas más habituales es el monto del pago, que se realiza una sola vez por año y hay que cumplir una serie de requisitos para recibirlo, como formar parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo.

ANSES confirmó los requisitos de la Ayuda Escolar Anual 2026: quiénes la cobran y cómo hacer el trámite. Foto: NA.

Cuánto es el monto de Ayuda Escolar de ANSES 2026

Cabe aclarar que todavía se desconoce el monto que se pagará en 2026. Sin embargo, se puede tomar como referencia el de 2025: fue $85.000. Se estima que esta vez se actualizará, aunque no se dieron detalles del porcentaje.

Aunque el beneficio se acredita generalmente en marzo, la documentación debe presentarse antes del inicio del ciclo lectivo. Para el período 2026, la fecha límite establecida para cargar el certificado escolar fue el 31 de diciembre de 2025, una instancia que permitía ordenar el sistema y confirmar la continuidad educativa de cada beneficiario. Sin embargo, es posible solicitarlo para el próximo ciclo lectivo.

Este trámite resulta especialmente relevante para miles de familias en todo el territorio argentino, ya que la ayuda cubre parte de las erogaciones iniciales del año escolar, como útiles, indumentaria o materiales específicos requeridos por cada institución educativa.

ANSES confirmó los requisitos de la Ayuda Escolar Anual 2026: quiénes la cobran y cómo hacer el trámite. Foto: NA (Nicolás Celaya)

¿Quiénes están habilitados a recibir la Ayuda Escolar Anual?

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES:

Percibir la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad.

Tener hijos desde los 45 días de vida hasta los 18 años.

Acreditar asistencia a un establecimiento educativo oficial en nivel inicial, primario o secundario.

Paso a paso: cómo realizar el trámite para pedir la Ayuda Escolar Anual en 2026

De acuerdo con lo establecido por ANSES, el procedimiento continúa realizándose a través de la plataforma Mi ANSES. El proceso consiste en:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Hijos” en el menú principal. Elegir “Presentar certificado escolar” para generar el formulario correspondiente. Descargar o imprimir el formulario y llevarlo a la institución educativa para su firma. Sacar una foto o escanear el documento. Volver a Mi ANSES y cargarlo en la sección “Hijos”. Presentar certificado escolar.

ANSES confirmó los requisitos de la Ayuda Escolar Anual 2026: quiénes la cobran y cómo hacer el trámite. Foto: ANSES

Con la información ya disponible, ANSES busca que las familias anticipen la gestión del trámite para asegurar el acceso al beneficio. La Ayuda Escolar continúa siendo un recurso clave para reducir el impacto económico que representa el inicio de clases y fortalecer las trayectorias educativas en todo el país.