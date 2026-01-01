Aumentos confirmados de ANSES: cuánto se cobra por la AUH y SUAF en enero 2026
La inflación de noviembre es un dato clave para definir el aumento de las asignaciones familiares que se cobrarán en enero del próximo año.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya conoce los montos que deberá desembolsar en enero del 2026.
El INDEC anunció que el IPC fue del 2,5%, mientras que la variación interanual fue de 31,4%. Automáticamente, ANSES ajustó los valores de las asignaciones que comenzará a pagar en enero de 2026.
De este modo, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán un incremento que busca acompañar la evolución de la inflación y evitar que los ingresos de las familias beneficiarias pierdan poder adquisitivo.
Los montos de AUH y SUAF
El pago de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares, en detalle.
AUH
- AUH: $125.554,30
- AUH con discapacidad: $408.824,32
SUAF
- IGF hasta $948.361: $62.783,30
- IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $42.348,90
- IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $25.614,75
- IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $13.214,30
SUAF por hijo con discapacidad
- IGF hasta $948.361: $204.419,85
- IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $144.613,15
- IGF desde $1.390.864,01: $91.269,07
Calendario de pagos ANSES diciembre 2025
Los titulares de la AUH y SUAF cobrarán sus haberes de diciembre según el siguiente calendario de pagos:
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 4: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 5: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 6: miércoles 17 de diciembre
- Documentos terminados en 7: jueves 18 de diciembre
- Documentos terminados en 8: viernes 19 de diciembre
- Documentos terminados en 9: lunes 22 de diciembre