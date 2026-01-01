Aumentos confirmados de ANSES: cuánto se cobra por la AUH y SUAF en enero 2026

La inflación de noviembre es un dato clave para definir el aumento de las asignaciones familiares que se cobrarán en enero del próximo año.

Asignación Universal por Hijo. Foto: ANSES

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya conoce los montos que deberá desembolsar en enero del 2026.

El INDEC anunció que el IPC fue del 2,5%, mientras que la variación interanual fue de 31,4%. Automáticamente, ANSES ajustó los valores de las asignaciones que comenzará a pagar en enero de 2026.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

De este modo, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán un incremento que busca acompañar la evolución de la inflación y evitar que los ingresos de las familias beneficiarias pierdan poder adquisitivo.

Los montos de AUH y SUAF

El pago de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares, en detalle.

AUH

AUH : $125.554,30

AUH con discapacidad: $408.824,32

SUAF

IGF hasta $948.361 : $62.783,30

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864 : $42.348,90

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800 : $25.614,75

IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $13.214,30

SUAF por hijo con discapacidad

IGF hasta $948.361 : $204.419,85

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864 : $144.613,15

IGF desde $1.390.864,01: $91.269,07

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Los titulares de la AUH y SUAF cobrarán sus haberes de diciembre según el siguiente calendario de pagos: