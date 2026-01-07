Dólar, inflación y desempleo: las nuevas proyecciones del Banco Central tras las modificaciones en el esquema cambiario

El REM analizó los datos de cara al 2026 y dio detalles de los principales factores económicos. Conocé todos los detalles en la nota.

El Banco Central de la República Argentina. Foto: Reuters.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central arrojó una leve baja de la inflación de diciembre, al 2,3%, luego de los números que entregó para noviembre.

Las proyecciones contemplan 44 participantes, entre 32 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras de Argentina.

En el último relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,3% para diciembre, lo que representó una de suba de 0,2 puntos respecto del relevamiento previo.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,4% mensual para diciembre (+0,1 p.p. con relación al REM anterior).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para diciembre en 2,3% (+0,3 p.p. respecto del REM previo).

El Top 10 estimó una inflación núcleo también de 2,3% mensual para diciembre (+0,1 puntos respecto del REM anterior).

Subió la inflación en CABA: 3,2%. Foto: NA.

Para enero de este 2026 se proyecta una inflación nivel general de 2% (+0,1 p.p. respecto del REM previo), previendo los analistas que continuará un sendero descendente que se extiende hasta jun-26 cuando la inflación mensual alcanza 1,5%.

La tasa de desempleo para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 6,8% de la Población Económicamente Activa.

El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 6,9% en el cuarto trimestre del 2026 (-0,4 p.p. que el REM previo).

Desempleo, búsqueda de trabajo, desocupación, trabajo, empleos, NA

En cambio, el Top 10 también corrigió a la baja pronosticando una tasa de 6,6% en el cuarto trimestre del año 2026 (-0,6 puntos respecto del REM previo).

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.484,3 por dólar para el promedio de enero de 2026.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen USD91.407 millones (USD907 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD80.442 millones (USD1.056 millones menos que el REM previo).