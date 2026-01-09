ANSES da inicio al calendario de pagos del 2026: quiénes cobran este viernes 9 de enero, con aumento y bono
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da inicio este viernes al calendario de pagos del mes de enero de 2026 con aumento y bono confirmado. Son millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y prestaciones sociales que, a lo largo del mes, irán percibiendo sus haberes en sus cuentas bancarias.
Cabe recordar que la ANSES estableció un 2,74% de aumento para todas las categorías en el pago del primer mes del año. Además, los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo seguirán cobrando el bono de $70.000.
El calendario de pagos previsto por el organismo previsional comienza este viernes 9 de enero y se extenderá hasta el miércoles 28. Los argentinos cobrarán en diferentes fechas, las cuales están diagramadas según la terminación del DNI.
Qué beneficiarios de ANSES cobran este 9 de enero
En esa línea, los beneficiarios que cobran este viernes 9 de enero son:
- Jubilados y pensionados: cuyo DNI termine en 0
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, con tiempo hasta el 12 de febrero
Calendario completo de pagos de ANSES en enero de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
- Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.