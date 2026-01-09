ANSES da inicio al calendario de pagos del 2026: quiénes cobran este viernes 9 de enero, con aumento y bono

Cabe recordar que la Administración Nacional de la Seguridad Social estableció un 2,74% de aumento para todas las categorías en el pago del primer mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da inicio este viernes al calendario de pagos del mes de enero de 2026 con aumento y bono confirmado. Son millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y prestaciones sociales que, a lo largo del mes, irán percibiendo sus haberes en sus cuentas bancarias.

Cabe recordar que la ANSES estableció un 2,74% de aumento para todas las categorías en el pago del primer mes del año. Además, los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo seguirán cobrando el bono de $70.000.

El calendario de pagos previsto por el organismo previsional comienza este viernes 9 de enero y se extenderá hasta el miércoles 28. Los argentinos cobrarán en diferentes fechas, las cuales están diagramadas según la terminación del DNI.

Qué beneficiarios de ANSES cobran este 9 de enero

En esa línea, los beneficiarios que cobran este viernes 9 de enero son:

Jubilados y pensionados : cuyo DNI termine en 0

Asignación por Embarazo : DNI terminados en 0

Pensiones No Contributivas : DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, con tiempo hasta el 12 de febrero

Calendario completo de pagos de ANSES en enero de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo