Prestación por desempleo de ANSES Foto: anses

PLa Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó las escalas de la prestación por desempleo para el mes de enero del 2026. No es una suma fija, si no que se determina en función a los aportes realizados y el cálculo del 75% de la mejor remuneración mensual, neta y formal percibida por el trabajador en los seis meses anteriores a la finalización del contrato laboral. Tiene como objetivo amortiguar el daño económico y social que produce el despido y se cobra en un sistema de cuotas.

Además de su parte económica, esta prestación da un sistema de contención integral asegurando la continuidad de la cobertura de salud y el reconocimiento de los años de servicio para la jubilación posterior. Se les otorga a aquellas personas que fueron despedidas sin causa y el tope máximo fue fijado en $341.000.

Prestación por Desempleo. Foto: ANSES.

Prestación por Desempleo de ANSES: cómo hacer el trámite para cobrarlo

El trámite para cobrar la prestación por desempleo de ANSES debe hacerse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese laboral con la documentación obligatoria:

DNI (original y copia).

Documentación que ratifique el despido sin causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada.

Cruce de telegramas : documentación que acredite el caso en el que el trabajador crea haber ser despedido por causa justa.

Pasados los 90 días, se le descontará un día de prestación por cada día hábil de demora.

ANSES. Foto: NA

Cuáles son los requisitos para el trámite

Empleados permanentes : 6 meses de aportes mínimos en los tres años anteriores al despido.

Empleados eventuales: trabajo de más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos 3 años.

Seguro de desempleo: cuántas cuotas se cobran según los aportes

El esquema de cuotas se distribuye de la siguiente manera:

De 6 a 11 meses de aportes: se perciben 2 cuotas.

De 12 a 23 meses de aportes: se perciben 4 cuotas.

De 24 a 35 meses de aportes: se perciben 8 cuotas.

Con 36 meses o más de aportes: se percibe el máximo de 12 cuotas.

Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobran en febrero 2026?

Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $359.079,71. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $429.079,71.

Jubilación máxima : $2.425.266,42. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $287.263,77 y un total de $357.263,77 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $251.355,79. Sumando el bono, el depósito llega a $321.355,79

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $359.079,71.

Jubilación; jubilados; pensión. Foto: Pexels.

Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en febrero continúe este beneficio que se entrega desde hace casi un año.

Aumentan las asignaciones: cuánto cobro en febrero 2026

Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para el segundo mes del año quedan de la siguiente manera: