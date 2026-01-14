Canasta básica: los productos que más aumentaron durante 2025, según el INDEC
Tras conocerse el nuevo dato de inflación, correspondiente a diciembre, se conocieron distintos balances con respecto al año pasado.
El dato de inflación de diciembre que entregó el INDEC permitió saber el aumento de los precios durante 2025. Uno de los principales datos que se arrojan es que el costo de vida tuvo una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo.
Al comparar los valores de diciembre de 2024 con los de diciembre de 2025, uno de los principales datos que aparecen son que los cortes de carne y ciertos productos de almacén triplicaron la inflación promedio en algunos rubros específicos.
Canasta básica: los productos que más aumentaron en 2025
Los cortes de carne vacuna fueron los que más presionaron el bolsillo de los consumidores durante los 12 meses de 2025.
El cuadril lideró los incrementos con un salto del 72,6 por ciento, seguido de cerca por la paleta (71,2%), la nalga (69,7%) y el asado (69,4%).
En el rubro de almacén, el café molido registró una de las variaciones más altas del año con un aumento del 57 por ciento.
Almacén, lácteos y limpieza: cuánto aumentaron los productos de la canasta básica en 2025
A continuación, se detalla la variación interanual de los principales artículos de la canasta básica en el Gran Buenos Aires:
- Pan francés tipo flauta Kg — Variación: 30,0% — Precio anterior: $3.095,49 — Precio actual: $4.024,63
- Pan de mesa 390 g — Variación: 40,4% — Precio anterior: $2.613,84 — Precio actual: $3.669,58
- Galletitas dulces sin relleno 150 g — Variación: 24,9% — Precio anterior: $1.061,42 — Precio actual: $1.325,50
- Harina de trigo común 000 Kg — Variación: 16,8% — Precio anterior: $822,88 — Precio actual: $960,82
- Fideos secos tipo guisero 500 g — Variación: 11,2% — Precio anterior: $1.392,73 — Precio actual: $1.549,18
- Aceite de girasol 1,5 litros — Variación: 53,4% — Precio anterior: $3.472,38 — Precio actual: $5.326,38
- Leche en polvo entera 800 g — Variación: 24,2% — Precio anterior: $9.277,33 — Precio actual: $11.518,18
- Queso cremoso kg — Variación: 18,5% — Precio anterior: $9.725,63 — Precio actual: $11.526,22
- Yogurt firme 195 cc — Variación: 26,9% — Precio anterior: $1.860,91 — Precio actual: $2.360,58
- Huevos de gallina docena — Variación: 26,0% — Precio anterior: $3.163,44 — Precio actual: $3.985,77
- Manzana deliciosa kg — Variación: 66,6% — Precio anterior: $2.407,09 — Precio actual: $4.009,31
- Banana kg — Variación: 51,7% — Precio anterior: $2.030,93 — Precio actual: $3.081,40
- Gaseosa base cola 1,5 litros — Variación: 35,9% — Precio anterior: $2.375,35 — Precio actual: $3.229,09
- Yerba mate 500 g — Variación: 9,3% — Precio anterior: $2.238,05 — Precio actual: $2.446,02
- Jabón de tocador 125 g — Variación: 40,7% — Precio anterior: $863,47 — Precio actual: $1.214,92
- Shampoo 400 cc — Variación: 28,4% — Precio anterior: $4.855,92 — Precio actual: $6.237,12
- Desodorante 150 cc — Variación: 36,8% — Precio anterior: $2.653,31 — Precio actual: $3.630,91
Canasta básica: los productos que bajaron sus precios
A pesar de la tendencia general alcista, algunos artículos estacionales y de primera necesidad mostraron variaciones negativas o casi nulas en el comparativo interanual.
El arroz blanco simple registró una baja del 22,3%, mientras que el Zapallo anco descendió un 17,7% y la papa un 11,1%. Por su parte, la batata se mantuvo prácticamente sin cambios con una mínima suba del 0,2% a lo largo de todo el año.