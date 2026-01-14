Industria textil

La empresa textil TN & Platex, una de las más importantes de la Argentina, cerró su planta de Tucumán por tiempo indefinido y suspendió a 190 trabajadores.

Al igual a lo que sucedió con otras firmas, desde el sector apuntan a la caída del consumo y la liberación de las importaciones como principal motivo del cierre.

Empresa textil TN & Platex. Foto: X

A pesar de que la comunicación oficial de la compañía que menciona un cierre parcial, desde el sector desconfían de la posibilidad de retomar la producción en el corto plazo.

Situación similar en otras provincias

Dicha notificación llega luego de que la misma firma suspendiera una línea de producción de indumentaria en otra de sus fábricas en La Rioja. En la provincia cuyana, se desvinculó a 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales.

Industria textil

En tanto, en noviembre del 2025, ya se había anunciado otra reestructuración en la planta de Monte Caseros, en Corrientes.