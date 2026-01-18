El mapa aéreo argentino de 2026. Foto: Unsplash.

Argentina comienza 2026 con una significativa expansión de su conectividad internacional. En este contexto, entre febrero y octubre debutarán más de una docena de nuevas rutas que conectarán a Buenos Aires y varias ciudades del interior con los destinos extranjeros más demandados.

También, dos nuevas aerolíneas aterrizarán en el país: Plus Ultra y World2Fly; ambas españolas. La primera entrará en el competitivo corredor entre Argentina y España, mientras que, la segunda, también cruzará el Atlántico con dirección a Madrid, pero su punto de origen será Rosario.

Avión de la aerolínea española Plus Ultra. Foto: Sir Chandler.

Si bien los datos completos de 2025 aún no están disponibles, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que en noviembre se registró el mayor movimiento de pasajeros de la historia argentina, con 4.392.597 personas que utilizaron los aeropuertos del país.

El crecimiento fue constante a lo largo del año. Entre enero y noviembre de 2025, transitaron 45,9 millones de pasajeros por los aeropuertos argentinos, marca inédita para el sector y 12% más que en el mismo período del año anterior.

Avión de la aerolínea española World2Fly. Foto: W2M.

La demanda internacional mostró un crecimiento destacado. El contexto cambiario favoreció los viajes al extranjero y solo en noviembre salieron residentes del país 1.347.497 personas, lo que implicó 14% más que el récord previo para ese mes.

Esta tendencia fue acompañada por un aumento continuo en las operaciones aéreas, que también alcanzaron máximos históricos. En noviembre, se registraron 33.914 operaciones, el mayor volumen para ese mes.

Nuevas rutas y fechas de inicio

El 2 de febrero, Flybondi planea inaugurar la ruta Buenos Aires–Encarnación, una conexión inédita que apunta a captar tanto demanda turística como de pasajeros frecuentes entre la Argentina y Paraguay.

El 29 de marzo, LATAM Airlines pondrá en marcha el vuelo directo entre Santiago de Chile-Neuquén, una ruta clave para la conectividad de la Patagonia norte, con impacto tanto en el turismo como en el segmento corporativo, en una provincia atravesada por el desarrollo energético.

Avión de la aerolínea LATAM Airlines. Foto: LATAM Airlines.

El 16 de mayo, la aerolínea de República Dominicana, Arajet, comenzará a operar la ruta Punta Cana–Mendoza. El 23 de dicho mes, Plus Ultra sumará una nueva frecuencia entre Madrid-Buenos Aires, ampliando la oferta en uno de los corredores más competitivos y demandados del mercado argentino.

Expectativa por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El 5 de junio, Aerolíneas Argentinas lanzará el vuelo directo entre Córdoba-Miami, con dos frecuencias semanales, que se mantendrán como ruta regular una vez finalizado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El 15 de junio debutará la ruta Buenos Aires–Kansas City, en modalidad charter, mientras que el 21 de junio se sumará Buenos Aires–Dallas, también con vuelos especiales asociados a los partidos de la Selección Argentina.

Aviones de Aerolíneas Argentinas. Foto: NA.

El 26 de junio, la brasileña Gol también volará la conexión San Pablo-Bariloche, y el 1 de julio Aerolíneas Argentinas se sumará a ese corredor con su propia operación. Ese mismo día, LATAM inaugurará la ruta San Pablo–Ushuaia, a la que se le sumará Gol, el 7 de julio.

El cronograma se completa el 1 de octubre con el inicio de la operación de World2Fly en la ruta Madrid–Rosario. La incorporación supone el desembarco de una nueva aerolínea internacional en el mercado argentino y posiciona a Rosario entre las pocas ciudades del interior con conexión directa a Europa.