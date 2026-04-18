El funcionario encabezó el Encuentro Continental del Rocío en Buenos Aires Foto: Captura de pantalla

En una jornada marcada por la espiritualidad y el potencial del turismo religioso, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, inauguró este sábado 18 de abril el primer Encuentro Continental del Rocío en América. Durante el evento, que tuvo a la ciudad de Buenos Aires como epicentro, el funcionario vinculó su historia de superación personal con la importancia de este acontecimiento para el país.

Scioli destacó que, más allá de su rol institucional, su compromiso con el encuentro nace de una “profunda fe”. En un pasaje emotivo, recordó el accidente náutico que sufrió en 1989: “Los que no conocen mi historia, yo perdí un brazo en un accidente brutal ¿Y qué fue lo que me sacó adelante? La fe”, afirmó.

Fue organizado en Capital Federal para celebrar la española Virgen del Rocío.

El secretario subrayó que la realización del encuentro fue posible gracias a la unión de voluntades políticas y sectores comerciales. En este sentido, agradeció explícitamente el apoyo del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, del canciller Quirno y de la Cámara Argentina de Turismo.

“La fe mueve montañas, y desde el turismo religioso mueve millones de turistas”, señaló Scioli, quien resaltó el impacto económico y social que este tipo de eventos internacionales genera para el sector privado y el posicionamiento de Argentina en el calendario litúrgico global. El funcionario cerró su discurso con un enfático “¡Viva la Virgen del Rocío y viva Argentina!”.

¿Qué es la Virgen del Rocío?

La Virgen del Rocío, también conocida como “Blanca Paloma” o “La Reina de las Marismas”, es una de las advocaciones marianas más populares y multitudinarias del mundo, originaria de Almonte, en la provincia de Huelva, España.

Su historia y tradición se centran en la Romería del Rocío, una de las peregrinaciones más importantes de la cristiandad que se celebra cada año en Pentecostés. Estos son sus rasgos distintivos: