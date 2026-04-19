Quiénes cobran este lunes 20 de abril. Foto: Foto generada con IA

La ANSES continúa este lunes 20 de abril con el calendario de pagos correspondiente al cuarto mes del año. Durante esta jornada, miles de beneficiarios acceden a sus haberes, incluyendo jubilados y pensionados con ingresos mínimos, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y pensiones no contributivas, entre otras prestaciones sociales.

Abril llega con aumentos confirmados y un bono extraordinario para jubilados, lo que genera gran expectativa en quienes dependen de estas transferencias para afrontar gastos básicos.

Calendario ANSES: quiénes cobran desde este lunes 20 de abril

A partir de este lunes 20 de abril, se reanudan los pagos de ANSES para distintos grupos según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

AUH y asignaciones: fechas de cobro

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Otras prestaciones

Asignación por Maternidad: hasta el 12 de mayo (todas las terminaciones)

Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción): hasta el 12 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

Aumento de ANSES en abril: cuánto suben las prestaciones

Las prestaciones sociales que liquida ANSES registran en abril un incremento del 2,90%, aplicado según el índice de inflación de febrero. Este ajuste forma parte del esquema de actualización mensual vigente.

Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo perciben un bono adicional, destinado a reforzar los ingresos frente al contexto económico actual. Este extra se suma automáticamente y no requiere ningún trámite previo.

Pagos ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Dónde se cobra ANSES

Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. El dinero puede retirarse en:

Cajeros automáticos

Ventanillas bancarias

Usarse con tarjeta de débito

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito.

Trámite ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo consultar fecha y lugar de cobro paso a paso

ANSES ofrece un sistema online para verificar el cobro de manera rápida y segura:

Ingresar al sitio oficial de ANSES Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social Seleccionar la opción “Mis Cobros” Consultar fecha, banco y medio de pago asignado

Este método permite evitar filas innecesarias y confirmar el depósito antes de acercarse al banco.

Preguntas frecuentes sobre ANSES en abril

¿El bono se cobra todos los meses?

No. El bono para jubilados es extraordinario y se define mes a mes.

¿La AUH también recibe el bono?

No, el bono está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados.

¿Qué pasa si no retiro el dinero hoy?

El monto permanece en la cuenta hasta que el titular lo retire.

¿Hay cambios en el calendario?

No. El esquema se mantiene ordenado por terminación de DNI.