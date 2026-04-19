Un rincón escondido donde el agua cristalina invita a relajarse. Foto: Imagen generada con Copilot para Canal26.com.

El turismo termal se consolida como una de las opciones más elegidas en la Argentina para una escapada de pocos días. Más allá de los destinos tradicionales, existe un lugar poco conocido que comienza a ganar protagonismo entre quienes buscan tranquilidad, naturaleza y bienestar: las Termas de El Quicho, en el norte de Córdoba.

Ubicadas a unos 20 kilómetros de Serrezuela, en el departamento Cruz del Eje, estas termas se presentan como una alternativa diferente, ideal para toda la familia. En esta nota, te contamos un poco sobre ellas.

Entre naturaleza y risas, este paraíso de aguas transparentes se convierte en el refugio ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar del sol. Foto: Aguas Termales Argentinas

Termas de El Quicho, el complejo de Córdoba que es tendencia en invierno

Lejos del turismo masivo, el complejo ofrece una experiencia auténtica en un entorno natural caracterizado por paisajes semiáridos, vegetación autóctona y cielos despejados, ideales para desconectar del ritmo urbano.

Piletones al aire libre: el principal atractivo para el relax total

El principal atractivo de las Termas de El Quicho son sus piletones al aire libre con aguas que alcanzan los 40 grados. Estas aguas emergen desde las profundidades del suelo y poseen una alta concentración de minerales, como cloruros y sulfatos, lo que les otorga propiedades terapéuticas ampliamente valoradas.

Las termas de El Quicho, un tesoro escondido a 20 kilómetros de Serrezuela, Córdoba. Foto: Aguas Termales Argentinas

Durante los meses más fríos, sumergirse en estas aguas calientes no solo resulta reconfortante, sino que también puede aportar beneficios para la salud. Muchos visitantes llegan atraídos por sus efectos relajantes, así como por su potencial para aliviar dolores musculares, afecciones de la piel y problemas articulares.

Uno de los aspectos que vuelve aún más atractivo a este destino es su ubicación estratégica. Las Termas de El Quicho se encuentran relativamente cerca de puntos turísticos destacados como las Salinas Grandes y el límite con La Rioja. Esto permite combinar la visita con otros recorridos, potenciando la experiencia de viaje en el norte cordobés.

A diferencia de otros complejos termales más desarrollados, este predio mantiene una impronta sencilla y natural, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes priorizan el descanso y el contacto con el entorno.

Las termas de El Quicho, un tesoro escondido a 20 kilómetros de Serrezuela, Córdoba. Foto: Aguas Termales Argentinas

Camping y servicios: todo lo que ofrece el predio para la familia

Además de disfrutar de las piscinas termales, el predio cuenta con un área de camping equipada con asadores, baños, mesadas y una proveeduría abierta durante todo el año. Esto permite planificar estadías más prolongadas y vivir una experiencia más cercana a la naturaleza.

Termas de El Quicho, en Córdoba. Foto: termaselquicho.com.

Si bien la oferta gastronómica dentro del complejo es acotada, en los alrededores se pueden encontrar puestos que ofrecen comidas típicas de la región, donde el cabrito se destaca como uno de los platos más representativos.

Un dato curioso que suma valor a este destino es su origen. Las aguas termales fueron descubiertas de manera accidental en 1980, durante la perforación de un pozo destinado a abastecer de agua a un establecimiento educativo. Con el tiempo, este hallazgo se transformó en un atractivo turístico que hoy convoca a visitantes de distintas partes del país.

Termas de El Quicho, en Córdoba. Foto: termaselquicho.com.

Beneficios de las aguas termales para la salud

Las aguas termales son reconocidas por sus propiedades terapéuticas, que se deben a la combinación de temperatura elevada y su composición mineral. Elementos como azufre, sodio, calcio y magnesio pueden ser absorbidos por el cuerpo a través de la piel, favoreciendo la circulación sanguínea y ayudando a reducir tensiones musculares.

Por este motivo, cada vez más personas eligen este tipo de destinos no solo para descansar, sino también como complemento en tratamientos de bienestar físico y emocional.

Cómo llegar a Termas de El Quicho: mapa y ruta desde Córdoba Capital y Villa Carlos Paz

Las Termas de El Quicho están en el norte de Córdoba, cerca de Serrezuela (Cruz del Eje), a unos 200 km de la capital. El acceso final es por camino de tierra, pero en buen estado.

Cómo llegar desde Córdoba Capital:

Salir de Córdoba Capital por la Ruta Nacional 38 en dirección norte. Pasar por localidades como: Continuar hasta Serrezuela. Desde allí:

Cómo llegar desde Villa Carlos Paz:

Salir de Villa Carlos Paz hacia Córdoba Capital (o tomar conexión directa).

Empalmar con Ruta Nacional 38 hacia el norte .



Luego los 25 km de tierra hasta El Quicho

Las termas de El Quicho, un tesoro escondido a 20 kilómetros de Serrezuela, Córdoba. Foto: Aguas Termales Argentinas

En un escenario donde el turismo de bienestar sigue creciendo, las Termas de El Quicho se posicionan como una alternativa atractiva dentro de las escapadas de invierno en Córdoba. Su combinación de aguas termales, paisajes únicos y tranquilidad absoluta las convierte en un destino ideal para quienes buscan relajarse y renovar energías lejos de las multitudes.

Con una propuesta simple pero efectiva, este rincón escondido del norte cordobés invita a redescubrir el valor del descanso en contacto con la naturaleza.